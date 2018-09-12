流浪到台中肚子餓 她尾隨警員回派出所吃泡麵

24歲女子肚子餓不敢開口求助、聽到泡麵眼睛一亮（記者楊政郡翻攝）

2018-09-12 11:03

［記者楊政郡／台中報導］有情緒困擾的謝女流浪到台中，肚子餓說不出口！員警關心詢問更是抗拒，一分局兩員警離去前隨口一句「回去吃泡麵了」，女子竟尾隨回到派出所，原來是餓得受不了！吃了餅乾及泡麵才展露笑容，聯絡台北其雙親帶回，其父母說女兒有情緒困擾，家人嚴格控制其金錢及交友，竟離家到沒親友的台中，所幸員警機警才脫離困境。

據悉，一分局公益所陳姓及楊姓警員，8日經大忠街發現女子來回踱步、喃喃自語、情緒煩躁，主動上前關懷，謝女（24歲）雙手握更緊、態度抗拒，對於詢問完全置之不理，但也看不出有問題，陳員突然表示肚子餓了要回派出所吃泡麵，沒想到該女子好像精神來了，尾隨楊員回到派出所。

回警所後陳員提供餅乾讓女子，還泡了一碗麵放在女子面前，什麼話都沒說，但謝女卻邊吃邊嶄露笑容，還說出與家人口角，一生氣搭車來台中，但身上的錢已花光，肚子餓得受不了，看到警察又會怕，不敢上門求助，只能在大忠街徘迴，她還說這碗泡麵比家裡的小，但讓她好溫馨！

楊員立即聯繫謝父報平安，也充當情緒垃圾桶，讓謝女盡情宣洩，並以過來人的身分積極安撫情緒。謝女雙親趕抵派出所表示女兒有情緒不穩定的困擾，怕她受到傷害或欺騙，嚴格控制她的金錢及交友，可能讓她不自在，竟不告而別來到沒有親友的台中，所幸警方主動關心，讓她脫離困境。