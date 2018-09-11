前鎮冰屍命案再轉折？ 大兒子坦承：還有兩人在現場

高雄前鎮區驚傳丈夫遭妻兒殺害冰屍命案，事發後涉案母子2人被依法送辦，但根據死者丁男的大兒子（見圖）坦承，事發當下還有另兩人在現場。（資料照）

2018-09-11 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄前鎮區驚傳丈夫遭妻兒殺害冰屍命案，事發後涉案母子2人被依法送辦，但根據死者丁男的大兒子坦承，事發當下還有另兩人在現場，檢警追查發現疑有「預謀」之嫌，循線帶回當時也在場的兩名友人，以釐清確切案情。

檢警追查疑「預謀犯案」

高雄市前鎮區日前傳出一名47歲丁姓男子持刀毆妻，反被洪姓妻子奪刀殺害的命案，但經警方調查發現洪女身材瘦小，且死者體型壯碩，洪女事後才坦承，6月初與丈夫吵架，大兒子聽聞自己與丈夫的爭吵聲上樓查看狀況，未料竟見父親手持開山刀，疑似想要揮砍她，長子見狀趕緊上前護母奪刀，並與父親展開扭打，卻似不慎劃傷對方頸動脈致死。

兩名友人恐為「共犯」

綜合媒體報導，雖然大兒子辯稱，當下在搶下父親手中的刀子後，因砍中父親頸部與肩膀致死，但死者後腦有不明傷痕，大兒子才坦承，當時還有兩名朋友也在家裡，檢警則循線帶回其兩名友人，以釐清兩人是全程在場，或是剛好路過，若確認兩名友人也涉入命案，案情恐再次翻轉。

報導指出，經警方深入追問，發現竟疑是長子獲知父親得到奶奶贈與祖產，一時起貪念而「預謀犯案」，找來高、蔡姓的2名友人密謀聯手殺害父親、洪母不僅知情，還幫忙在門外把風。不過確切案情仍待警方進一步調查。

丁男母子遭聲押

目前除於今日對死者遺體進行初驗，周四也將進行解剖複驗，以釐清案情。丁男母子則在移送雄檢後，依涉犯殺人、殺害直系血親尊親屬等罪遭到聲押、禁見，晚上由高雄地院召開羈押庭。