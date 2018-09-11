救護車司機曝內幕！5歲女童疑被性侵血流不止

一名5歲女童，近日因為下體受傷送醫，院方懷疑傷勢不單純，女童也自曝常被哥哥性侵，但女童父親堅稱，女童是不慎被玩具刺傷，並提告護理師。整起事件在臉書社團傳得沸沸揚揚。（記者曾健銘翻攝）

2018-09-11 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名5歲女童，近日因為下體受傷送醫，院方懷疑傷勢不單純，女童也自曝常被哥哥性侵，但女童父親堅稱，女童是不慎被玩具刺傷，並提告護理師。整起事件在臉書社團傳得沸沸揚揚，現在救護車司機也現身說法了。

當天在新莊天主教醫院跟診護理師在女童父親喊冤後，留言表示，「女童陰道深處嚴重撕裂傷」，血不斷流出，量大到比成人的經血量多，「放屁還有血塊掉出，疑似傷及直腸，處女膜破損」，支開女童母親問了女童，女童才說，「幾乎天天被哥哥以生殖器插入陰道」，之前就發生過出血送醫，「這次也是媽媽要求她說是被玩具撞到」，醫護人員發現不對勁，因這間醫院無法處理這種狀況，趕緊轉院。

「護理人員說的都是真相」，救護車司機也在臉書社團「爆怨公社」留言，痛心地表示，當天護理師擔心女童會被家屬帶走，要求救護車司機「絕對不能中途停靠」，載著女童直直往林口長庚急診室，順利交給林口長庚的護理師後才安心，文章最後他不忘致上最高敬意，「她們也辛苦了，連同社工團團包圍並保護著女童」。

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