妻殺夫案情大逆轉？ 傳長子不滿父長期家暴弒親

高雄市前鎮區傳出一名47歲丁姓男子持刀毆妻，反被洪姓妻子奪刀殺害，並找長子協助將屍體冰在家中冰櫃，還謊報丈夫失蹤。（警方提供）

2018-09-11 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市前鎮區傳出一名47歲丁姓男子持刀毆妻，反被洪姓妻子奪刀殺害，並找長子協助將屍體冰在家中冰櫃，還謊報丈夫失蹤，昨晚整起事件才破案。不過，有媒體報導案情大逆轉，24歲長子疑因不滿父親「長期家暴」，在父母口角時「失手殺死父親」。

綜合媒體報導，這起妻殺夫案的案情逆轉，是24歲的大兒子不滿父親長期家暴，一次父母發生口角，兒子失手殺害父親。據了解，因死者體型壯碩，而早先坦承殺夫的洪女身材瘦小，涉嫌犯案的兒子則有80公斤重，警方懷疑兇嫌另有其人。

今天凌晨2時許，洪女才道出實情，疑似大兒子聽聞自己與丈夫的爭吵聲上樓查看狀況，未料竟見父親手持開山刀，疑似想要揮砍她，長子見狀趕緊上前護母奪刀，並與父親展開扭打，卻似不慎劃傷對方頸動脈致死。洪女被記者包圍詢問案情細節時，不發一語僅低頭頻頻啜泣。

本報稍早報導，警方指出，洪女日前報案，宣稱從事壽司生意的丈夫失蹤，請求協尋，警方多次查訪卻覺得洪女怪怪的，住在附近的死者母親，又意有所指暗示，兒子去哪可能要問他太太。

警方懷疑案情不單純，遂多次登門查訪，昨晚意外發現丁男家有個大冰庫，打開驚見一具男屍被毯子包裹在裡面。丁妻隨後也被突破心防，坦言6月初與夫吵架，對方意圖持刀傷她，雙方拉扯扭打過程中，她奪走刀子不慎刺死老公，24歲長子幫他把屍體藏在冰櫃中。