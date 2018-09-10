騎車疑自摔囂張嗆找鎮長來 正妹警遭激怒爆氣

中年男子大聲吼員警。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-09-10 09:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮內昨天下午發生一起自摔車禍意外，一名騎機車載著小孩的中年男子，在恆春中山路不明原因自摔，卻質疑另名女騎士造成，恆春建民派出所員警前往處理時，男子及其家人卻不斷飆罵、伸手碰觸員警，甚至嗆要找恆春鎮長及警分局長來，氣得前往處理的正妹女警爆氣，質問對方究竟大聲什麼，過程都被民眾拍攝下來，紛紛出面力挺警方執法。

影片中可以看到男子的家人現場幾度囂張嗆聲「叫棟啊（指恆春鎮長盧玉棟）來啊！」、「你給我叫分局長來！」氣的員警也大聲回擊「我們警方在處理，你在兇什麼」，這名男子家人不甘示弱，甚至碰觸執法員警。

前往處理的女警李怡茹表示，男子一開始說小朋友受傷，她詢問要不要幫忙叫救護車，他說可以自己送；沒想到在跟對方了解始末的時候，遭指控影響摔車的女駕駛表示沒有撞到，中年男子就一直大聲插話，說「哪裡沒撞到、哪裡沒撞到！」

李怡茹說，男子接著開始歇斯底里對員警大小聲，又質疑警方不幫他處理 ，在等交通處理小組來的同時，他就一直歇斯底里說警方怠惰之類，後來他家人來，講沒幾句就動手推其他員警，她才會如此生氣，事故原因都交由交通小組釐清。

為了同事受欺負爆氣的李怡茹，就是日前拿千斤頂幫民眾換備胎，被戲稱恆警女神的正妹女警，正義感十足的她親和力十足，這次生氣的畫面被po網，她也強調「口氣大小聲我可以忍，但污辱警方不處理、還試圖推員警，就是不行！」

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