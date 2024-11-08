救護車載無急迫性病患鳴警笛閃燈肇事 挨罰6萬打官司敗訴

彰化縣一輛民間救護車響警笛亮警示燈肇事，挨罰6萬元，法官認為無急迫性卻不當使用警笛與警示燈，判決救護車公司敗訴。（記者張瑞楨攝）

2024/11/08 15:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣一家民間救護車公司所屬救護車，去年3月載老人到醫院門診，老人病情並無急迫性，救護車卻沿路鳴警笛閃警示燈疾駛而發生車禍，被人檢舉不當使用警笛與警示燈，彰化縣衛生局處6萬元罰鍰，這家公司提起行政訴訟，指老人有呼吸急促等症狀，具有送醫急迫性，法官卻認為這是例行回診，不符合緊急醫療救護法第17條規定的「情況緊急」，判決救護車公司敗訴，全案確定。

判決書指出，彰化縣一輛民間救護車公司，去年3月28日上午10時許，到彰化縣一家私立護理之家載送老人病患，到員林市的醫院門診途中，與他人發生車禍，被檢舉非執行緊急救護工作，卻一路響著警鳴器、開啟紅色閃光燈，彰化縣衛生局認檢舉無誤，處罰6萬元，所屬的民間救護車公司不服裁罰，請願駁回後，向台中高等行政法院高等庭提起行政訴訟。

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救護車公司指稱，送病患就醫，是否情況緊急，應由現場救護專業人員判斷，緊急醫療法第17條規定，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，此規定無非是基於交通安全，應由警察判斷取締，認定屬實，才能移送地方衛生主管機關裁處，彰縣衛生局裁罰有法律適用的違誤，聲明原處分均撤銷。

這家公司還強調，老人患者雖是到醫院的門診回診，但通聯記錄顯示，這家護理機構於當天上午9時40分、10時3分聯繫救護車公司，並未提及是送門診，且救護車的救護員到護理之家時，老人病患呼吸急促、傷口有感染、血氧不穩，有立即就醫的急迫，不能僅以看門診，即認定非緊急勤務。

法官則認為，緊急醫療救護法第17條規定的「情況緊急」，是指趕赴緊急傷病現場或送醫途中，救護車趕赴傷病現場或送醫途中，得使用警示設備，取得優先路權，搶先到達醫院，確保緊急傷病患生命健康，但如非屬情況緊急，卻使用警示設備，當地衛生主管機關得裁處罰鍰，避免增加道路交通事故發生的風險。

法官強調，民間救護車公司，接受護理之家預約，因護理之家已設有護理人員，能依專業判斷住民（老人）的醫療需求，此護理之家給法院的公文記載，老人大腿外側有一處開刀傷口久未癒合，定期掛號回診，又因身體虛弱，無法乘坐輪椅過久，所以每次門診皆安排救護車來回接送，且於就醫的兩天前（3月26日）即預約救護車，顯示這趟載送老人的任務，並非處理具有急性、嚴重性的緊急傷病，不符合「情況緊急」，至於該公司另提老人有呼吸急促等症狀，是審理時才提出的新攻擊方法（新證據），尚非台中高等行政法院所能審酌，據此駁回，全案確定。

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