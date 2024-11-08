彰基白色巨塔風暴「最終回」 名醫兒挨告下場出爐

前彰基醫院醫師楊啓蘭以不實消息指控總院長陳穆寬專斷獨行，被判拘役50天。（資料照）

2024/11/08 15:56

首次上稿：14:52

更新時間：15:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化基督教醫院爆發「白色巨塔」風暴，前眼科主治醫師陳珊霓、皮膚科主治醫師邱足滿及其丈夫耳鼻喉科主治醫師蕭信昌，先後指控遭霸凌被迫離職，他們把矛頭對準總院長陳穆寬，後來陳珊霓的兒子、時任彰基眼科醫師的楊啓蘭也「參戰」，陳穆寬決定不忍提告，法官傳喚相關當事人，當事人皆說「沒這回事！」法官依散布文字誹謗罪，今判處楊啓蘭拘役50日。

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一開始面對指控陳穆寬沒有出面「直球對決」，僅透過院方新聞稿稱絕無霸凌。陳珊霓稱彰基是「木瓜之城」，全城為「木瓜洗腳」，後來陳珊霓的兒子、時任彰基眼科醫師的楊啓蘭又加碼，2022年底發問卷給全院，題目稱陳穆寬總院長為「木瓜」，問卷內容提到同仁為了提高防疫標準而向「木瓜」下跪，又提到某住院醫師因訂錯幾次早餐而被開除，提問內容刻意形塑陳穆寬專斷獨行的形象。

這份共15題的問卷在院內群組廣為流傳，又被PO上網被轉發到LINE群組「彰基人聊天室」傳開，問卷中提到陳穆寬到任後專斷行「曾有總醫師、住院醫師因得罪陳穆寬被開除」；又有一名住院醫師幾次訂錯早餐即被開除。

經調查，上述傳言均來自邱足滿的丈夫蕭信昌，法官傳喚蕭到庭說明，他說，被影射的總醫師是趙子彥，趙子彥醫師有被開除，但約1、2個禮拜後又被陳穆寬叫回來。

至於住院醫師訂錯早餐被開除，應該是被誤解，並沒有住院醫師訂錯早餐而開除，而是陳穆寬要請假，叫住院醫師聯絡病人，但該名醫師沒有聯絡到病人，所以才會被開除。

法官也傳喚總醫師趙子彥說明，他說，自己沒有被開除過，他不知蕭信昌的資訊來源為何？至於「住院醫師沒買早餐被陳穆寬開除」，他沒聽說過。

此外，針對「麻醉科主任曾向木瓜下跪」一說，法官也傳喚被影射的陳姓主任，他說，彰基醫院的防疫措施都是依據院內感控委員會之規定辦理，他沒有因為彰基醫院未要求非住院全身麻醉也要進行COVID-19檢測而向陳穆寬院長下跪哀求過，這不是他的風格。

法官表示，被告明知現今社會網際網路無遠弗屆，傳送資訊迅速，竟輕率於網路上藉由問卷方式散布誹謗文字，貶損告訴人之名譽，所為實不可取。考量被告犯後未能坦認自己之錯誤，迄今未取得告訴人諒解，因此判處拘役50日。

對此判決，彰基表示尊重，該院表示，彰基醫學中心因應COVID-19解封後，透過全方位的改革與投入，成功改善財務和人力結構，去年醫務收支（本業）結餘高達7.48億元，全國排名第3，總院也投入1.8億元改善護理人員薪資福利。

楊啓蘭致電本報表示，本案沒有完全求證清楚而造成陳穆寬總院長的名譽傷害，他對此感到報歉，而問卷共有15題，法院只對2題做審理，代表其它都是正確，因此他不排除上訴。

楊啓蘭強調，被影射的住院醫師被開除，其實是因為該名住院醫師婚禮時沒有邀請陳總院長，陳生氣才把該名醫師開除，而趙總醫師確實向其同期醫師說道「我被開除」，該名趙的同期醫師告訴他，他才會陳述於問卷上，為何趙總醫師在法庭做不實陳述，他保留法律追訴權。

至於被點名的麻醉科主任，在院內與另一醫師合稱「死亡組合」，其素行不良，早為人所知。

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