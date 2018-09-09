獨家》信義區百貨現「攝」狼 櫃姐疑被偷拍卻苦無證據

位在台北市信義區的新光三越A11館，驚傳有女櫃姐如廁遭偷拍。（照片擷取至GOOGLE地圖）

2018-09-09 15:20

〔記者錢利忠／台北報導〕消費者人潮眾多的台北市信義區新光三越A11館，驚傳有偷拍狼出沒！1名李姓櫃姐指控，她在A11館2樓女廁如廁時，門外竟有人高舉手機，從門板上方朝廁所內偷拍；李女從偷拍狼背影推斷，懷疑是百貨內某車商櫃位的男員工所為，提告妨害秘密；台北地檢署考量李女沒看到男方正面，監視器畫面也無法證明男方曾進女廁，只好不起訴。

李女指控，今年4月17日下午1點12分，她在A11館2樓女廁上廁所時，突然發現門外有人拿手機從門板上方縫隙由上往下偷拍，嚇得她當場放聲大叫，她推開廁所門才發現對方倉皇離開，並從背影認出對方疑是百貨內某車商櫃位的男員工。

男方否認偷拍，辯稱當天他在3樓男廁如廁後，要返回1樓的展間，途經2樓樓梯間時，想到1樓展間規定不能使用手機，但他又想利用5分鐘處理私人事情，擔心被樓管視察發現，他才走出梯間至廁所外的空間使用手機，並隨時探頭查看有無樓管經過。

檢警根據李女的指述，查扣該名男員工的手機勘驗，並調閱百貨內的監視器畫面，但男方的手機在檢警扣案前，已被回復至原廠設定，且手機內的通話紀錄、影像等資訊都被清空，無法還原。

此外，百貨為維護消費者隱私，監視器鏡頭並未朝女廁入口處拍攝，只能從其他角度的監視器進行比對，該名男員工雖曾在廁所外的休息區域出沒，並探頭朝賣場方向查看，但沒有其他證據可證明他曾進入女廁，所以認定他罪證不足。