討債集團潑紅漆、丟雞腸 8度上門嚇壞一家老小

三峽警分局逮獲莊姓、柯姓男子，2嫌竟辯稱只是對汽機車、大門潑漆、丟雞腸，沒啥大不了的，氣壞被害人。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-08 05:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鶯歌區一處民宅7日清晨傳出2名惡煞到曾姓民眾家中丟擲雞腸、對停放門口的休旅車潑灑紅漆，曾姓被害人不堪其擾報警，警方到場逮獲莊姓、柯姓小弟到案；被害人指控，前姊夫積欠王董上千萬債務，找來三重兄弟MORI討債，未料8度派小弟到家中潑漆、潑穢物等手段討債，被害人一家老小都飽受煎熬，直到三峽警分局逮捕惡煞，被害人才鬆口氣。

三峽警分局二橋派出所7日清晨2時30分許獲報，鶯歌尖山路一處民宅有2名惡煞上門，頭戴鴨舌帽、口罩的2人先是拿出惡臭的雞腸丟向被害人家中休旅車、機車坐墊與大門，隨即又對休旅車潑灑紅漆，被害人聽見聲響查看，赫見2惡煞在家門口惡搞，氣憤難耐下報警。

曾姓被害人說，胞姊與前姊夫離婚12年，但前姊夫在外積欠王董上千萬債務，王董找不到姊夫，就找來三重兄弟MORI，8度唆使小弟到家中潑漆、潑灑討債，這次更過分是潑灑發臭的雞腸，尤其家裡只有2個70多歲的老人、4歲小孩，討債集團前來討債，對家中老小造成很大的身心創傷。

被害人面對住處、座車滿目瘡痍，整台休旅車車頭、2輛機車、大門都被潑灑紅漆、雞腸，車子要重新烤漆，大門、地面、機車都要清洗，初估損失達7、8萬；當二橋所警網獲報到場時，經被害人指認仍在場的2名惡煞犯案，當場逮回18歲莊男、19歲柯男，但2名小弟卻辯稱，是受到大哥唆使，前來給債務人一些壓力，認為只是潑漆、丟雞腸，沒什麼大不了的，曾姓被害人得知，氣得大罵討債集團太過分，警方將全案依恐嚇、毀損罪，將2嫌送辦，續追幕後主使者。