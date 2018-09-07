烏龍爆料吳音寧送洋酒 議員反告民眾不起訴

2018-09-07 17:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年6月間，台北市藍營市議員對北農總經理吳音寧「大追殺」，每日一爆，其中國民黨議員陳重文爆料，吳音寧用業務費贈送民進黨北市黨部60瓶洋酒，市府政風處還急如星火地到北農查帳，如今該案沒有下文，是否為烏龍爆料？陳重文也沒講清楚，但今天傳出他告支持吳音寧的蕭姓彰化婦人加重誹謗罪、意圖使人不當選。受理的彰化地檢署認為，吳音寧早已否認此事實，陳重文爆料又未盡查證之責，選民對此公共議題評論「造謡」，難認有何誹謗之犯意，對蕭女予以不起訴處分。

不起訴書指出，家住彰化縣的蕭女今年6月4日見有媒體報導市議員陳重文爆料「魚翅宴後吳音寧再被爆拿北農公費送民進黨60瓶皇家禮炮」，蕭女進入陳重文的臉書專頁，見陳重文轉貼該新聞並評論「民脂民膏用送的，令人羨慕啊，每月30萬元業務推廣費用來送送貴賓禮盒，上任9個月花了近270萬元，送了300位貴賓」，蕭女在該則評論下留言說「造謠議員，言論免責權不是這樣用的」。

陳重文認為，蕭女的留言已損害他的名譽，觸犯加重誹謗罪和選罷法之意圖使人不當選罪。

蕭女被檢方傳喚到案說明，她承認自己有上述留言，但她説，民進黨台北市黨部也發聲音稿否認事實，吳音寧在自己的臉書也說她沒有送洋酒給民進黨，這完全是子虛烏有的指控；但陳重文非但沒有道歉，還說吳音寧有送，這就是造謠，她是根據這樣的事實做出「造謠議員，言論免責權不是這樣用的」。

檢方認為，陳重文在自己的臉書張貼上述對吳音寧的指控新聞及評論，蕭女已提出其評論不實，陳重文未對新聞報導的內容做其它查證，卻對蕭女提告，而蕭女所言皆根據民進黨台北市黨部及吳音寧臉書發言之事實，其對陳重文所言之「造謠」乃確信其為真實才作評論，而此事乃可受公評之事件，所以難以認為蕭女有加重誹謗之意圖及意圖使人不當選，因此不予起訴。