有人假冒消防隊騙個資 高市消防局︰未設立Line推廣小小消防員活動

有人假冒消防隊照片騙個資及孩童照片，高雄市消防局澄清未設立Line推廣小小消防員體驗活動。（市府提供）

2024/05/02 13:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市消防局發現有不明人士冒用成功消防分隊親子防火宣導活動照片，成立「小小消防員體驗」Line帳號，索取民眾及孩童個資及照片等，消防局今澄清絕無此事，呼籲民眾提高警覺，切勿提供個資或匯款行為，以免受騙。

消防局表示，近年來小小職人、小小消防員親子體驗活動盛行，許多家長期待看見小孩穿上可愛消防衣，拍照打卡留念，有不肖人士利用此心態，冒用成功消防分隊親子防火宣導活動照片，成立「小小消防員體驗」Line帳號，假借媒合各地消防局活動名義，索取民眾及孩童個資，甚至要求提供孩童照片等行為。

請繼續往下閱讀...

消防局今澄清絕無設立Line官方帳號或Line社群推廣家長報名小小消防員體驗活動，也未委託第三方單位媒合參加他縣市消防局活動，防局所辦理防火宣導活動場次，會公布於「高雄市政府消防局全球資訊網－最新消息」頁面中，家長如有活動參與意願，可至各縣市消防局官方網站或指定公開資訊管道查看，或可致電當地消防局詢問確認。

消防局提醒民眾如遇到主動推播親子消防活動訊息，且有索取個資等疑慮行為，請特別留意、保持警覺，除可向各縣市消防局窗口確認外，也可撥打「165反詐騙專線」諮詢，以免受騙上當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法