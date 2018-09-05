惡狼陽台毆打性侵女友人 硬拗傷口是「玩太嗨」

2018-09-05 23:23

〔記者楊國文／台北報導〕趙姓男子去年在住處陽台要求女性友人小芳（化名）撫摸其下體遭拒，竟惱羞成怒毆打她，再趁她遭毆意識不清時加以性侵；小芳事後逃離趙的住處，趙還傳簡訊恐嚇稱，若不見面就會公開性愛影片供人觀賞。趙應訊辯稱性交是你情我願，小芳身上的傷是因「當時玩得太嗨，翻來覆去所致」，高等法院痛斥趙無悔意，依強制性交、恐嚇、轉讓禁藥等罪，分別判3年4月、4月、3月徒刑，仍可上訴。

判決指出，趙育有一子、離婚，和小芳是朋友關係，去年2月11日凌晨，趙帶她回桃園住處，提供安他命給她吸食。凌晨4時許，趙在住處陽台要求小芳撫摸他的下體遭拒，竟毆打她的頭部、拉扯頭髮，並勒住她的脖子，逼她撫摸下體。因小芳遭毆打後意識不清，趙男見狀起色心，拉著她到房間，將她性侵。

事後，小芳趁機逃離趙男住處，並拒不見面；趙男當晚傳簡訊恐嚇稱，他的住處內裝有監視器，如果拒絕見面，將會把監視器拍到的性交過程，上傳網路供大眾欣賞。小芳驚覺事態嚴重，報警處理。

警方循線將趙男傳訊到案，趙否認性侵，辯稱小芳自願和他性交，她身上的傷勢是因為陽台地板是水泥材質，「當時玩得太嗨，翻來覆去所致」，只承認轉讓安毒和恐嚇兩項輕罪。。

但高院認定，小芳的頸部左側、右膝內側等身多處都有瘀傷，只在陽台上翻來覆去，不可能造成這些傷勢，採信小芳指遭性侵的說詞。

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