枋寮「白毛伯」常助撈遺體今不幸溺斃 下水前身影曝光

2018-09-04 19:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋寮鄉68歲男子鄭錦福是海軍陸戰隊退伍，因具有水下專長，常在枋寮附近的海域從事水下清除或是清除船底的工作賺取生活費，除此之外，他更常常受託從事被稱為「功德無量」的打撈遺體工作，如今卻葬身水底，令人不勝唏噓，而他生前著防寒衣並下水的最後身影也曝光；鄭翁屍身被打撈出水面後，家屬放聲大哭，場面哀戚。

鄭錦福從事的水下工作危險性高，接手者在鄉下地方仍不多，雖然鄭翁已近7旬，但獨特技能仍為地方倚重力量，鄉代林文央就說，打撈遺體這種困難工作，一般沒人敢接，都是由鄭翁英勇下海打撈，而海水供應站請他來清除淤泥至今已數年。

鄭翁除水下專長，因年輕時頭髮就已開始泛白就有「白毛」的稱號，寶貝頭髮的他雖已為人祖父，他仍是有空就打造頂上造型，如鳥巢、龐克頭等，非常前衛，與年紀更是差，在枋寮鄉的村落出沒總是居民焦點，加上打撈遺體無形中幫助許多家庭，在地方獲敬重，昨天傳其失聯，立委莊瑞雄助理陳英文及鄉代林文央、王麗絨就已到場關心，鄉長盧文信今天則協調來淹水專用的移動式抽水機加速排水搜索。

鄭翁在昨天上午10點多時著防寒衣、採岸置呼吸管供氣方式下水，影像也在今天曝光，而鄭翁昨天下午傳出失聯，今天下午2點半左右遺體也被搜救人員打撈上岸。

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