美女隔壁養小王 「關係匪淺」遭檢拆穿

2018-09-03 17:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小梅（化名）瞞著男友上交友網站找男人，不僅劈腿還將小王安置在香閨隔壁，要小王餵狗、打掃，被男友發現異狀後她索性控告小王性侵以求自保，然檢方查出她明明就與小王「關係匪淺」，認定小王是無辜的，全案不起訴。

張男去11月透過BeeTalk通訊軟體認識23歲的小梅，且今年1月分別承租套房比鄰而居，小梅指控稱，3月某日她酒後返回租屋處，因未帶鑰匙請張男幫她開門，張男竟趁她酒醉無力反抗之際，性侵得逞。

張男到案後坦承與小梅發生性行為，堅詞否認性侵，辯稱案發前曾追求過小梅，且發生過性行為，才會租在隔壁，互相照顧，小梅允許他進香閨幫忙餵狗、打掃房間，小梅亦偶爾到他房間煮東西，他自認雙方關係親密。

他說案發當天小梅打電話給他，請他幫忙開租屋處大門，他見小梅有醉意、走路不穩，乃扶進房間，後來小梅想吃消夜，他外出買消夜後返回，見小梅躺在床上睡著，他問小梅要否吃消夜，小梅說不，他就躺在身旁陪睡，後來他性慾高漲，乃脫去小梅褲子，小梅還配合他的動作，他以手觸摸小梅陰部， 她有發出呻吟聲，他馬上爬到小梅身上，過程中他有聽聞小梅說不要，但誤以為小梅矜持、不好意思，且雙方先前炒飯時，小梅也是常一副不置可否的樣子，因而他並未立即停止，之後小梅又再說一次不要，他就立即停止，抱著她睡覺。

檢方認為，小梅於案發期間並非全無意識，尚能辨認張男的行為舉止，並明確表達其意願，又於案發後未立即報警處理，是經男友逼問，自己下不了台，才說遭張男性侵，且她證述遭侵害過程十分明確，如確實遭酒醉性侵，應無可能如此。

此外張男於案發前即與小梅發生過性關係，小梅當時亦不置可否，加上案發時為深夜時段，小梅還委請張男幫她開租屋處大門，且任由張男隨意進出房間，並拜託幫忙買消夜，足以證明二人關係匪淺，無法排除張男誤會小梅存有性交意願的可能性，全案不起訴。