豪門爭產再一樁 美麗華二代大哥告弟、妹

2018-09-03 16:53

〔記者溫于德／台北報導〕美麗華集團前總裁黃杏中過世後，二代爭產風波接連而起！

長子黃世昌指控，胞妹黃秋香與胞弟黃世杰利用父親腦中風、心智缺陷時，擅將家父名下兩家公司共165萬股、過戶到自己名下，提告請求返還；案經台北地院審理，認定依據家庭會議記錄可知、黃杏中過戶時意識清楚，加上黃世昌無從舉證父親心智精神衰退，上週五駁回請求，可上訴。

黃世昌透過書狀提到，家父2008年腦中風後、腦部逐漸萎縮，卻遭利用、才會將名下美麗華城市公司150萬股「被」過戶給黃秋香，再移轉給佳恩投資公司並過戶給黃世杰；同樣是父親名下的杰昌公司，15萬股則過戶給黃世杰，後再轉移到其獨資公司美麗華興業；基於兩人不當得利，提告要求返還。

胞妹、胞弟則均抗辯指，父親2013、2014年轉讓股票時意識清楚，且刑事案件已做出不起訴處分。

法官認為，2013年7月2日的家族會議錄音顯示，黃杏中向子女提到，「我一生喔…看這些孩子這樣喔…很會計較…我現在剩一點點而已啦，我剩一點你們分一分，分完，我就空空來、空空去，你們才會甘心」、「我的股份啦，等我眼睛閉上，你們大家再分」等語，證明黃杏中意識清楚、能明確表示意見，同時能討論家族財產如何分產，還要子女「大家有的心胸放寬一點，不要心胸跟鳥一樣」。

此外，黃世昌雖又提出父親腦部異常病歷報告，但法官認為，無法從報告看出黃杏中轉讓股份時精神錯亂或辨識能力不足，判決駁回。