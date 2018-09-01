小隻馬越南妹床戰2男友 入境一天就GG...

2018-09-01 06:00

〔記者王捷／台南報導〕越籍女子「寶兒」在8月底入境，加入應召站到台南賣淫，不過她自稱上工前一天內與2名男友床戰，還沒開始賣淫警方就來逮人，她向警方供稱，跟男友們的那2次都沒收到錢，只是純粹溫存，但應召業者坦承，寶兒也是旗下小姐，因此訊後警方將寶兒移解送到移民署，並將她遣送出境。

28歲的寶兒在來台南前，被標榜纖瘦、奶大、小隻馬，不過她自稱來台才第一天還沒有上工就被逮。該應召站經營者，4年前盤下過去就有從事非法性交易的舊旅社，引進東南亞賣淫女子，專做會員生意，沒有介紹人無法得其門而入。

警方每次臨檢，遇到該間掛羊頭賣狗肉的旅社都沒轍，業者只容許警方進入大廳臨檢，再深入探訪，業者便會拒絕，不過這次警方獲得檢舉，有熟客帶路，但當時喬裝警員一度因為沒有說出正確介紹人，因此被業者拒絕入內消費，直到警方表達身分，業者才知道中招。

8月30日深夜警方大批人馬進旅社，起出使用過的保險套、潤滑液，直到31日凌晨才將寶兒與另一名小姐、負責人帶回警所問訊，剛入境一天的寶兒，連中文都不會講，全靠另一名稍會中文、入境賣淫較久的小姐幫忙翻譯，但兩人一開始都辯稱，她們持觀光簽證來台南旅遊，否認賣淫。

負責人看寶兒全沒說重點，加上自己累了，直接要小姐閉嘴，向警方坦承，2個越南女子都是旗下賣淫小姐，客人進來時收2600元，櫃台抽600，小姐實得2000，在應召業中是對外籍小姐不錯的價碼。

負責人接著爆料，寶兒當天有2名客人，而另一個小姐則接了6男客，寶兒透過翻譯得知指控，氣得反駁，她剛來一天前，2男客是在台灣的男友，她沒收到錢，但問到男友是誰時，寶兒坦承因為男友們不曉得彼此，所以不方便說。訊後警方將寶兒與另名小姐解送到移民署，負責人則是依據妨害風化移送。