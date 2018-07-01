LINE傳巨乳「無碼」圖宣導省電 包租公衰挨告

林姓男子一時興起，用手機傳了一張惡搞合成圖到房客的LINE群組，圖中有多名高顏值、清涼綻放巨乳的「無碼」辣妹，想藉此宣傳節電觀念。（記者王駿杰翻攝）

2018-07-01 00:24

〔記者王駿杰／新竹報導〕現代人成天賴（LINE）來賴去，最常收到的就是長輩們傳送的勵志、警世圖，但玩笑開過頭，當心觸法！

65歲林姓男子退休後，將市區一間大樓改裝成套房當起包租公，他一時興起，用手機傳了一張惡搞合成圖到房客的LINE群組，圖中有多名高顏值、清涼綻放巨乳的「無碼」辣妹，想藉此宣傳節電觀念，不料卻引發陳姓男房客不滿，認為林男意圖散布猥褻照，向警方報案提告。

無聊當有趣？24歲陳男告訴警方，他租房子時是和林男簽訂契約，去年8月初，林男竟把一張有多名女子露點坐在辦公室的惡搞貼圖，傳到房客的LINE群組，還不忘在貼圖上方附注留言，寫下「配合政府，關掉冷氣，共體時艱…我國元首說要省電大家只好涼一點又省錢又經濟。」

陳男指出，這個LINE群組是房東用來通知約20多名房客相關租屋訊息的，他曾口頭告誡房東林男，散佈猥褻照片是違法的，也和其他房客討論過林男的舉止，卻沒人有作為，他認為林男心態不正，無任何正當理由就將猥褻圖片傳到租屋群組中，上月初，他帶著LINE群組截圖到警所告發。

林男上月中接獲警方通知到案，他承認將惡搞圖傳到LINE群組，卻大聲喊冤說，有不少房客上班電燈都會忘記關，他是好意傳圖提醒，而且圖中也有說明省電的意思，現在這個群組已經解散。

林男供稱，陳男是他的房客，兩人沒有仇恨與糾紛，惡搞圖是別人轉傳給他的。他將圖傳到群組後，群組內房客不曾有人向他反映感到不適，他認為自己沒有傳送猥褻照片的意圖，傳送的圖片也非偷拍照，而是虛構圖，陳男可能不想繳半年的房租，才故意告他。但警方訊後仍依妨害風化罪嫌將林男法辦。