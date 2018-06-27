愛上法國男慘淪小三 外商女董座怒發黑函

2018-06-27 19:15

〔記者黃捷／台北報導〕法籍杜姓男子進駐台灣空軍擔任技術代表，與邱姓女子發生婚外情，邱女發覺自己是小三，由愛生恨，寄發多封黑函指控杜男「挪公款養小三」，杜男控告邱女加重誹謗並求償100萬，士林地院刑事庭判決無罪，但民事庭認定確實損害杜男名譽，判賠8萬元。

40多歲邱女為外商公司董座，她發覺自己是杜男的小三，從2013年11月起，陸續寄發多封黑函給新竹空軍基地、空軍司令部及立委等人，指控杜男挪用公款「金屋藏嬌」，前年被高等法院依加重誹謗罪判拘55天，得易科罰金5萬5000元，緩刑2年確定。

邱女挨告卻不收斂，2014年7月再發黑函給新竹空軍基地總指揮官及立委邱志偉，指控杜男「養小三每月高達20多萬的費用由『原存款』貴空軍預算支付」、「他從沒把貴空軍當作一回事，他常用『笨的像隻豬，做事慢得像烏龜』來形容他的業主」。

杜男遭到調查，才知道邱女又誹謗他，再次提告，士林地院刑事庭認為，邱女的黑函指名給總司令、立委2人，主觀上無散播於眾的意思，且信件若不拆封，就看不到裡面的文字，與加重誹謗要件不同，判他無罪，杜男上訴高等法院仍被駁回，全案確定。

不過，民事庭發現，杜男的公司曾介入調查此事，結果顯示杜男領薪、報帳都合乎常情，並無挪用公款，邱女僅憑主觀臆測就寄發黑函，未善盡查證義務，確實損害到杜男名譽。

判決指出，杜男名下財產總額為1692萬餘元，邱女財產總額則為4263萬餘元，考量雙方身分、地位，杜男求償100萬元過高，最後判賠8萬元，全案仍可上訴。