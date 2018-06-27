涉侵權連吃2件官司 「86小舖」獲不起訴

2018-06-27 19:06

〔記者陳慰慈／台北報導〕網路美妝名店「86小舖」葉姓負責人，被控逾授權期間，仍使用知名美妝部落客化妝教學影片，及販售他人已註冊商標登記的美髮品牌「儷康絲」，違反著作權法，因葉女與部落客達成和解賠償，加上「儷康絲」為真品平行輸入商品，且銷售商品網頁未單獨使用「儷康絲」文字，新北地檢署今予葉女等3人不起訴處分。

美妝部落客Chanya指控，與86小舖簽立2015年合作備忘錄，授權86小舖2015年7月至10月期間，有權使用她拍攝的化妝教學影片，但同年10月後，她發現86小舖陳姓行銷主管，仍將她放在YouTube的影片傳至「86小舖愛分享」影片平台，供官網消費者瀏覽，違反著作權法，憤而對葉、陳女提告。

此外，取得「儷康絲」頭皮潔髮露商標權的黃姓男子，亦控告86小舖前年5月，在官網以899元價格刊登：「【86小舖】限時下殺，NIOXIN儷絲康頭皮潔髮露1000ML賦活1/2/3」、「【86小舖】頭皮不健康超怕將來掉髮嚴重變爾康！！！試試NIOXIN儷絲康」等為影片標題，上傳YouTube連結的介紹影片，黃男認為商標權遭到侵害，對葉女及86小舖潘姓業務部主管提告。

開庭時，葉、陳女與Chanya達成和解，獲Chanya撤告；「儷康絲」爭議部分，檢方調查商品是86小舖向商行採購，商行自馬來西亞平行輸入，瓶上載有「NIOXIN」及「儷絲康」字樣，葉、潘女因商品來源及代理公司有「儷絲康」名稱而標註「儷絲康」，難認有侵害他人商標權之意，加上「儷絲康」僅是品牌中文音譯，與黃男註冊商標的「儷絲康」商標字體不同，認定不致於造成消費者混淆，因此今將葉女等3人不起訴。