稱遭搓奶卻「爆料不報案」 女網友：PO網才會有人注意

2018-06-26 22:54

〔記者王捷／台南報導〕辛姓女子在臉書爆料，自稱遭便當外送員搓奶，警方追查3天、2度拜託辛女出面報案，但辛女都含糊其詞，最後才坦承是1年多前的事，認為警察也抓不到，PO網才有人會注意，讓警方疲於奔命。警方認為辛女已造成社會恐慌，原本想依社會秩序維護法開罰，不過，辛女堅稱只是要提醒民眾，警方最終未查出辛女爆料真偽，並對開罰。

整人？ 警方追查3天疲於奔命

隨手爆料的時代，部分網友為了引起關注，刻意捏造事件PO網，也讓警方疲於奔命。台北林姓男子就PO出一張男子渾身是血倒臥街頭照片，宣稱歹徒開12槍狙殺路人，造成網民恐慌，後來警方查出是一場惡作劇，依據社會秩序維護法開罰2000元。

台南安南區這個月連傳兩件「爆料不報案」案例，第一件是發生在月初的「推門事件」，有個婦人聲稱有陌生人推門，後來查出是油漆工，另一件則是尚未釐清的「搓奶狼」。

辛女在臉書社團爆料，聲稱遭色狼隨機搓奶，色狼在便當店工作。爆料一出，警分局的電話被打爆，頻頻詢問色狼下落，警方連絡上辛女後，她竟先對警方「洗臉」，認為就算報案警方也抓不到人，警方極力安撫後，辛女又對色狼的特徵完全沒印象，聲稱有看到類似的機車出現在便當店，懷疑色狼是便當店的外送員。

警方歷經3天調查，走訪完轄區便當店仍無所獲，也讓附近便當店男店員被貼上標籤。警方再次拜託辛女出面報案，辛女卻則稱人在中部，而且是「一年多前的事」，早就沒有監視器畫面，也不想報案，讓警方氣炸，質疑辛女爆料不報案的動機，但辛女辯駁，就算報案警方也抓不到，PO網還可以提醒民眾，不過，這卻讓警方疲於奔命。

想紅？ 惡作劇可依社維法開罰

辛女說法讓警方懷疑，她的臉書是否欠追蹤，原本想依據社維法裁罰辛女，但最後無從辨別辛女是否是惡作劇，或真的遭到色狼襲擊，只好作罷。但警方呼籲民眾別這樣爆料，也請民眾對警方有信心，有任何情資先提供給警方，讓警方有偵辦的機會。