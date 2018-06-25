三度提報假釋被打槍 最大共諜鎮小江7月刑滿出獄

2018-06-25 17:08

〔記者吳政峰／台北報導〕中國解放軍前中校鎮小江，11年前涉以港人經商名義來台發展共諜組織，吸收前陸軍馬防部北竿少將指揮官許乃權等10餘人，組織規模堪稱史上最大；鎮小江被捕後，依違反「國家安全法」判刑4年確定，去年服到3分之2刑期，開始提報假釋，因「悛悔程度不足」屢被打回票，今年7月11日將刑滿出獄，屆時將被驅逐出境。

鎮小江去年10月服了3分之2刑期，依規定提報假釋，雖通過假釋審查委員會初審，但到了複審時，矯正署教化輔導組假釋審查科認為他在監表現平平，「悛悔程度不足、仍有教化必要」，駁回假釋申請。

按照規定，達假釋門檻後，每4個月可提報一次假釋，鎮小江遂於2月再次提出申請，但因所涉共諜案情節重大，牽連至廣，二度被駁；鎮男「屢敗屢戰」，明知7月11日就「蹲好蹲滿」，仍堅持於6月7日三度提報假釋，假釋案目前仍在審查中，按照往例，從提報到審查結果出爐約一個半月，屆時他應已服刑期滿。

理論上，鎮小江服刑期滿且身上無其他繫屬案件，應可回歸自由，但因他非台籍人士，台北監獄已聯繫移民署專勤隊，等他刑滿出獄，換專勤隊無縫接軌收容，跑完相關流程後，予以驅逐出境，換言之，他出獄後還需一段時間，才能真的重獲自由。

2007年到2012年間，鎮小江以港人身分頻繁來台，涉以經商之名發展中諜組織，先結識許乃權，再利用他發展軍方人脈，布建軍情情報點，並以免費招待出國旅遊方式，安排我國軍官與中國解放軍軍政機關人員接觸；此外，空軍前上校、退役飛官周自立也涉提供飛官名單。

該組織除了刺探我國戰機作戰模式、機密操作手冊，另蒐集我國防空飛彈「愛國者」、「天弓二型」、「天弓三型」，以及戰機掛彈「萬劍彈」等機密；目前已知逾十名熟稔我方軍情人員被吸收，成員背景橫跨陸、空軍，為史上最大的共諜組織。