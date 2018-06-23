警察來了！ 脫衣酒店小姐搶內褲「妳穿到我的啦」...

警員喬裝客人，掌握小姐脫衣陪酒事證。（記者王捷翻攝）

2018-06-23 00:00

〔記者王捷／台南報導〕警方接獲情資，得知轄區一間脫衣酒店，最近為了競爭，除了降價外還撤守「第三點」防線，露下體陪酒，警方21日深夜見時機成熟，帶隊攻堅包廂，當時包廂內有4位小姐，小姐見到警方衝進包廂，失聲尖叫，連忙爭著抓起手邊的內衣褲穿上，還有2位小姐爭著抓一條內褲，嬌譙：「你穿到我的了辣！」，訊後警方將店家與媒介依妨害風化移送法辦。

據了解該間酒店歷史悠久，在台南屹立不搖10年以上，負責人曾經多次換過店名，是目前台南知名的制服脫衣酒店，台南四大制服脫衣酒店中，該店最為知名，該酒店位於住商混和大樓中，會由趴車小弟負責監管電梯，進出都要靠鑰匙開鎖，讓警方臨檢時經常碰壁。

該酒店的作業流程，是小姐會穿著特定制服進入包廂，上空跨坐在男客身上跳舞、磨蹭，如果是熟客才會脫內褲，玩拔毛、塞冰塊的遊戲，據了解也有提供性交易，半套口交限時20分鐘加收1200，店家抽200元，如果沒有吹出來還會退費；全套性交易則是收3800，店家抽300元小姐。

不過可能是景氣不好，店家近來打出人頭費從2500降為2000元，並加上警方經常臨檢，面對警員喬裝的生客也大膽脫下內褲，讓警方掌握事證，警方歷經一次探訪、一次臨檢後，申請搜索票攻堅，先由警員喬裝進入包廂，等待時機成熟，再呼叫支援。

警方集結後控制趴車小弟要求打開電梯、攻入包廂，全裸坐檯小姐驚聲尖叫，抓起手邊衣服就往身上套，據了解還有兩名小姐爭奪手邊的內褲是誰的，當警方控制現場後，其中一名小姐第一次遇到攻堅，還嚇得低聲啜泣，訊後警方將業者、少爺以及媒介小姐的幹部依妨害風化移送。

至於性交易部分，這次警方沒有查到相關跡證，4名小姐都否認提供性交易，另外關於脫衣陪酒一事，有小姐供稱次臨時起意疑似想保護店家，但也有小姐稱這是店家制式的流程。