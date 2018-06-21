涉詐領5億元 德安航空董事長收押

2018-06-21 18:21

〔記者溫于德／台北報導〕德安航空董事長郭自行，被控逾十年時間透過作假帳方式，浮報機隊維修費與各項管銷支出，藉以擴大虧損金額，好向民航局詐領超過5億元補貼，且將部分款項匯往海外，昨遭台北地檢署指揮調查局搜索航空公司並複訊，今天上午依詐欺罪且有逃亡串供之虞，將郭聲押禁見獲准。

裁准理由提到，法官依據檢方所提證據，認定郭自行涉犯刑法第216條之行使業務登載不實文書罪、第339條第1項詐欺取財罪、第336條第2項業務侵占罪、商業會計法第71條第1款填製不實會計憑證罪與同條之第5款利用不正方法致使會計事項發生不實結果罪嫌，屬犯罪嫌疑重大。此外，本案尚有多人未到案，郭恐為脫罪或維護其他共犯，而有勾串共犯或證人情形。

另法官也審酌本案涉案人員與金額甚多，金流及於海內外，加上現今網路通訊發達，隨時可透過行動裝置進行文字、聲音溝通，甚至在網路雲端進行檔案傳輸並修改，具保、限制住居等較輕手段恐無法避免串供，加上考量郭所涉案行已嚴重侵害社會秩序，裁定羈押禁見。

郭自行今天凌晨遭調查局送往北檢複訊，當時雖有記者詢問是否有浮報？有被冤枉嗎？但郭不願多做回應，僅簡單表達「謝謝」，經檢察官複訊後聲押禁見；案經值班法官下午開庭後，裁准收押禁見。