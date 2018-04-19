吞及人高中校產6.6億元 老董盛天麟判刑4年5月

2018-04-19 15:20

〔記者王定傳／新北報導〕分任及人高中及國小董事長的盛天麟與盛平麟兄弟，與其他董事合作，從2006年起，私吞學生繳的輔導費等費用，還收取參考書、營養午餐業者回扣，甚至連向學校工程包商都不放過，總計6億6千多萬，其中盛天麟僅繳回1500萬犯罪所得，新北地院依業務侵占等罪，判處4年5個月徒刑，其中5個月得易科罰金。

至於弟弟盛平麟及另2名董事王淑宜、熊慶華則被判刑2年10月至3年不等徒刑；當時的及人高中校長洪騰祥、總務主任郭斌、會計主任林芳莉與及人國小前總務主任戴月琴，因認罪獲緩刑；時任及人高中的董事長秘書夏淑芬、校長秘書楊曼青，全盤否認，判刑1年6月至1年7個月不等徒刑。

判決書指出，盛天麟等人從2006年，侵占學生所繳交的課後及暑期輔導費、寒假學藝活動費、新生制服製作等，甚至連福利社業者給的租金也沒放過；後因學校發生勞資糾紛等狀況，盛等人擔心款項沒入帳曝光，從2011年起，改將80％的課後輔導費列入及人帳戶內，其餘20％及寒假學藝活動費、暑期輔導費等費用照樣「吃下」。

由於收入減少，盛等人還向參考書及營養午餐業者收取回扣，到了2013年間，盛等人已不敢再碰課後輔導費，轉而把歪腦筋動到游泳課程費、暑期遊學團等款項，甚至連承包學校工程的包商，也必須給回扣，他們總計從及人高中摸走2億9千多萬。

不僅如此，盛天麟兄弟也是及人國小董事及董事長，也從及人國小「揩油」，侵占國小學生保額金、幼兒園學生月費、營養午餐費等3億6千多元；此外，教育部中部辦公室督學杜俊英、科員林美伶等被控收賄則獲判無罪；可上訴。