深夜河堤抽菸透氣 她被色外勞環抱襲臀、說要打砲！

2018-04-15 16:24

〔記者王俊忠／台南報導〕1名吳姓女子自爆，今天凌晨2點多，她如往常般到台南市安南區府安路河堤抽菸、透氣時，突遭1名越南男外勞環抱、襲臀；外勞還說「要跟她打砲、讓我疼」。吳女暗中以手機通訊軟體聯絡男友到場解危，但被這名色越勞脫逃。

受害女氣的到警局怒告性騷擾、並po上臉書爆料公社，指她不幸遇到色外勞，但相信大多數外勞是好的，請網友們對外勞不要有刻板印象。

這名年約22歲的吳女說，一直以來對外勞印象不錯，因為他們遠離家鄉到台灣工作，很辛苦也很可愛，對他們很友善，以往半夜常會到河堤抽菸走走看夜景、透透氣，好幾年來沒有什麼問題 ，沒想到這次居然會遇到壞人。

吳女透露，15日凌晨2點50分許，遇到1位自稱越南外勞的男子想強姦她、説「想打砲、讓我疼你」等字語，男越勞色膽包大竟環抱她還摸臀部，幸好她家就在眼前不到100公尺處；但她怕對方身上有武器，所以不敢大叫或大動作逃跑。

吳女說，她用手機通訊軟體打電話給男友，響幾聲男友接通後她就掛斷、改用打字的方法叫男友來救她。結果色外勞看到她男友趕來、馬上拔腿就跑。男友為了先安撫她情緒，所以沒追過去，只看到外勞往草叢跑走了！

受害女表示，等她情緒穩定後、也清楚發生什麼事，隨即到南市警三分局安順派出所報案怒告對方性騷擾。她沒有受傷，但當時有嚇到，因為自己有呼吸換氣過度症候群，緊張時會無法控制呼吸、喘不過氣，後來她男友到場，她有大哭一下，幸無任何其他外傷，她想提醒附近民眾特別小心，希望自己是遇上最後一位色外勞。

南市三分局安順派出所長莊世雄說，警方已受理報案，並調閱案發地附近監視器影像，發現當時有1名男子跑過去的畫面，警方會積極追查、儘快找出涉案外勞嫌犯，以釐清案情。

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  • 吳女到警局控告遭到色外勞性騷擾。（擷取自臉書爆料公社）

    吳女到警局控告遭到色外勞性騷擾。（擷取自臉書爆料公社）

  • 發生越南男外勞涉性騷擾台灣年輕女子的台南市安南區府安路堤頂道路。（記者王俊忠翻攝）

    發生越南男外勞涉性騷擾台灣年輕女子的台南市安南區府安路堤頂道路。（記者王俊忠翻攝）

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