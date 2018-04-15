深夜河堤抽菸透氣 她被色外勞環抱襲臀、說要打砲！

2018-04-15 16:24

〔記者王俊忠／台南報導〕1名吳姓女子自爆，今天凌晨2點多，她如往常般到台南市安南區府安路河堤抽菸、透氣時，突遭1名越南男外勞環抱、襲臀；外勞還說「要跟她打砲、讓我疼」。吳女暗中以手機通訊軟體聯絡男友到場解危，但被這名色越勞脫逃。

受害女氣的到警局怒告性騷擾、並po上臉書爆料公社，指她不幸遇到色外勞，但相信大多數外勞是好的，請網友們對外勞不要有刻板印象。

這名年約22歲的吳女說，一直以來對外勞印象不錯，因為他們遠離家鄉到台灣工作，很辛苦也很可愛，對他們很友善，以往半夜常會到河堤抽菸走走看夜景、透透氣，好幾年來沒有什麼問題 ，沒想到這次居然會遇到壞人。

吳女透露，15日凌晨2點50分許，遇到1位自稱越南外勞的男子想強姦她、説「想打砲、讓我疼你」等字語，男越勞色膽包大竟環抱她還摸臀部，幸好她家就在眼前不到100公尺處；但她怕對方身上有武器，所以不敢大叫或大動作逃跑。

吳女說，她用手機通訊軟體打電話給男友，響幾聲男友接通後她就掛斷、改用打字的方法叫男友來救她。結果色外勞看到她男友趕來、馬上拔腿就跑。男友為了先安撫她情緒，所以沒追過去，只看到外勞往草叢跑走了！

受害女表示，等她情緒穩定後、也清楚發生什麼事，隨即到南市警三分局安順派出所報案怒告對方性騷擾。她沒有受傷，但當時有嚇到，因為自己有呼吸換氣過度症候群，緊張時會無法控制呼吸、喘不過氣，後來她男友到場，她有大哭一下，幸無任何其他外傷，她想提醒附近民眾特別小心，希望自己是遇上最後一位色外勞。

南市三分局安順派出所長莊世雄說，警方已受理報案，並調閱案發地附近監視器影像，發現當時有1名男子跑過去的畫面，警方會積極追查、儘快找出涉案外勞嫌犯，以釐清案情。

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