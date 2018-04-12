夜店殺警案王姓少年二審判4年 最高法院發回更審

最高法院指出，若王姓少年當時已經知道薛是依法執行職務的警察，卻仍動手，則他所觸犯的法條，將不只是「聚眾鬥毆致人於死罪」，還可能涉及「妨害公務執行致公務員於死罪」或「聚眾妨害公務致公務員於死罪」。（資料照）

2018-04-12 19:38

〔記者張文川／台北報導〕2014年9月14日凌晨台北市信義區「SPARK」夜店殺警案，信義警分局薛貞國遭黑幫分子圍毆致死，其中，17歲王姓少年由少年法庭審理，一、二審皆依聚眾鬥毆傷害致死罪，判處4年有期徒刑；但最高法院認為應釐清王姓少年下手時是否知道薛貞國是警察？若知道則應審是否應從重依「聚眾妨害公務致公務員於死罪」論罪科刑，因此將全案發回高院更審。

此案68名犯案時已滿18歲的被告，被檢方另案依殺人罪嫌起訴，高院二審去年12月判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，28人則以在場助勢罪判刑；上訴最高法院審理中。

針對王姓少年的部分，最高法院認為，二審的事實欄、理由論述中，都未說明王姓少年在傷害薛貞國時，客觀上能否預見薛會死亡？主觀上可否預見薛會死亡？缺乏論罪依據。

最高法院也指出，二審認定薛在案發前曾對曾威豪等人怒稱：「我是管區，鬧什麼！」另名被毆員警楊文政也有喊說「他是警察，不要再打了」，若王姓少年當時已經知道薛是依法執行職務的警察，卻仍動手，則他所觸犯的法條，將不只是「聚眾鬥毆致人於死罪」，還可能涉及「妨害公務執行致公務員於死罪」或「聚眾妨害公務致公務員於死罪」，應擇一從重論處。

由於實情究竟如何，攸關王姓少年的罪責論斷，因此最高院將原判決撤銷，發回高院更審，再行查明釐清。