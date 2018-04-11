前女友倒垃圾 現役軍人尾隨強逼打「最後一砲」

2018-04-11 16:55

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名楊姓現役軍人不滿還在念大學的前女友另結新歡，揚言握有女方私密照，若不出來見面就要散布，逼女方出面，並載往旅館性侵，楊男食髓知味，隔幾天又尾隨外出倒垃圾的被害人進入住處大樓樓梯間，強逼打「最後一砲」，被害女子以line向新男友求救，警方趕抵逮捕剛要離去的楊男，高雄地院一審將他依現役軍人犯強制性交罪，兩罪，判刑5年。另涉強制罪部份則判刑4月，如易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，高職畢業、目前服役的楊姓男子，前年5月與當時18歲、讀大學的女友分手後，為求與女方見面，謊稱握有女方私密照片，若不出來見面，會將上開影片散播出去，女方為了取回私密影片，與楊男見面，但事前告知新男友，未料還是被楊男以騎車載往三民區博愛一路的某旅館。被害人的新男友雖透過女友手機監控程式，得知被害人被載往該旅館，但趕往解圍，女方早被強脫衣褲性侵得逞。

楊男食髓知味，同年月27日晚間7點多，又趁被害人外出倒垃圾時，尾隨進其大樓住處抓住其手帶往樓梯間要求「最後一次性交」，強脫衣褲性侵得逞。期間，被害女子雖以line傳遞求救訊息給新男友，但新男友和母親報警趕抵，楊男已逞獸慾準備離去，遭警方逮捕。

高雄地院審理時，楊男辯稱第一次在旅館是被害人與他合意性交，第二次在大樓樓梯間是女方以臀部碰觸他下體誘惑他，但遭女方否認，合議庭認為，如果是合意性交，女方不用發line訊息向新男友求救。全案依現役軍人強制性交罪，兩罪，判應執行有期徒刑5年。另強制罪得易科罰金部份，判處4月，易科罰金12萬元。可上訴。