人妻抱怨「沒前戲會痛」 小王LINE道歉成出軌證據被判刑

2018-04-11 16:03

〔記者王定傳／新北報導〕賴姓男子與已婚的謝姓女同學在朋友生日聚會見面後，發生婚外情被謝夫抓包，賴男否認犯行，不過，由於2人對話記錄中，謝女曾抱怨賴男「滾床單」時沒前戲，還問說：「如果意外有了，該怎麼辦？」，賴男回說「處理掉啊！」新北地院依LINE對話及謝女證詞判定2人有發生性行為，依相姦罪判賴男6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，36歲的賴男與謝女原本是國中同學，畢業後就沒聯繫，直到2015年11月間，因朋友生日再度見面，2人私下相約唱歌，並逐漸產生感情，偷偷嘿咻，謝夫察覺妻子返家時間異常及使用手機、Line有些遮掩，去年3月請朋友注意妻子行為，發現妻子私自外出，以此質問，謝女才坦承偷情。

謝夫氣炸提告，後來對妻子撤告，賴男辯稱，他跟謝女只是同學，雖有一起出遊，不能就此推斷有發生性行為，至於對話內容，有些只是玩笑話，不能斷章取義。

謝女坦承偷情，也交出2人LINE對話內容；謝女在嘿咻完後曾抱怨說：「滾床單的時候，都要直接來啊？」、「前面過程不重要？」、「所以會痛」，賴男回說：「如果有不舒服的地方，我道歉！」

不僅如此，謝女還說：「你今天好像比較多？」、「剛剛買完東西還跑出來一堆⊙_⊙」、「你有沒有想過如果意外有了，該怎麼辦？」賴男聽聞後回說：「處理掉啊～不然...? 」等。法官依LINE對話及謝女證詞等判定2人確實有發生性行為，依相姦罪判刑6月，可上訴。