偷提款卡猜中密碼盜領 竊賊判刑1年10月

2018-04-11 15:15

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名洪姓男子缺錢花用，幹起宵小犯行，路過從窗外看見林姓女子住處內有背包，竟破壞紗窗伸手打開門鎖入內行竊，還以被害人生日猜中提款卡密碼盜領8萬元，食髓知味另夥同友人侵入郭姓女子家闖空門行竊，高雄地院一審依侵入住宅竊盜罪，累犯等罪判他應執行1年10月。可上訴。

判決指出，洪姓被告2017年8月4日2時32分許，見林姓女子住處內桌上放置一牛仔藍色側背式長方形包包，乃撿拾路旁掃地工具試圖勾取林女背包未成，遂自該住處紗門破裂處伸手開啟鎖閂，打開大門侵入竊取背包（內有身分證、汽車駕照、機車駕照、學生證、健保卡、第一銀行提款卡、郵局提款卡各1張、現金新臺幣2000元、零錢包等物）得手。

同日4時37分許，洪男以林女生日為密碼，在統一超商、全家超商ATM提款機，接續五次以林女郵局提款卡後共盜領8萬元。

2017年11月21日22時許，洪男騎車搭載郭姓友人，利用鷹架入侵郭姓女子住處2樓，竊取郭女背包（內有現金4萬9500元、多張信用卡、身分證、健保卡、駕照等，得手後逃離，洪男分得1萬5000元之現金，其餘證件則棄置公園廁所旁垃圾桶內。

嗣因郭女發覺遭竊報警，經警調閱沿路監視器畫面，於106年12月2日10時15分許，持搜索票前往洪男住處搜索，扣得花用所剩餘之贓款600元，始悉上情。