「鼎仔」商標遭控侵權 鼎泰豐不知情仍被起訴

鼎泰豐公司遭控「鼎仔」商標侵權，今被北檢起訴。（資料照）

2018-04-11 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕知名小籠包名店「鼎泰豐」遭控違反著作權法！寶來文創開發公司提告指控，其前員工顏淑美離職後，轉往鼎泰豐任職，卻涉嫌於2013年鼎泰豐春酒上，將顏之前在寶來文創設計的「鼎仔」商標，使用在該場合的布條上，違反著作權法重製罪，台北地檢署調查後，今將顏女起訴，並認定鼎泰豐雖不知情，但身為雇主仍應付連帶責任，將鼎泰豐一併起訴。

至於寶來文創另提告鼎泰豐涉嫌盜用該公司設計的「包仔」、「籠仔」等商標，註冊為鼎泰豐的商標，並製作多款周邊產品，檢方調查後發現，鼎泰豐與寶來文創於2009年至2011年間訂有合約，合約到期後雙方仍保持合作關係，直到2015年才終止合作，期間寶來文創知悉此事，檢因而認定鼎泰豐及負責人楊紀華無主觀侵權故意，予以不起訴。

寶來文創提告指出，公司2008年11月與鼎泰豐簽立合約，由寶來文創為鼎泰豐設計生產「包仔」、「籠仔」等吉祥物及相關產品，置於鼎泰豐寄賣，著作人是寶來文創；2009年間因鼎泰豐請求，而同意將「包仔」、「籠仔」的立體商標讓給鼎泰豐，但未同意讓與「平面商標」權。

寶來文創表示，2015年8月，鼎泰豐無預警通知終止合作關係，害寶來文創之前生產的上萬件產品，一夕之間如同廢棄物堆在倉庫，損失慘重，還聘用原任職寶來文創、創作「包仔」、「籠仔」的設計師，再委託其他廠商生產，有組織地剽竊商標圖案重製改作。

寶來文創指控，其美術設計師顏淑美離職後，轉往鼎泰豐任職，卻涉嫌將顏在寶來文創設計的「鼎仔」，於2013年使用在鼎泰豐的春酒上，違反著作權法重製罪。

鼎泰豐則主張，因寶來文創供貨嚴重缺貨，他們不得已才尋找其他廠商代為製作，雙方合作期間，寶來文創就知道鼎泰豐有自行開發「包仔」、「籠仔」、「青蛙」圖案等商品生產販賣，當時寶來並未表示任何意見；至於顏姓員工所為，公司並不知情。

北檢調查後，認定顏女所為已違反著作權法重製罪，今將顏女起訴，並認為鼎泰豐雖不知情，仍須付連帶責任，因此一併起訴，至於鼎泰豐負責人楊紀華、企畫部主管葉慧凰、資訊部主管張耀騰則獲不起訴。

此外，寶來文創除向北檢提告，另向台北地院提起自訴，控告鼎泰豐違反著作權法，但一審、二審鼎泰豐皆獲判無罪，全案上訴最高法院審理中。