前警總情報官變共諜 拉2海巡同袍賣台判刑

2018-04-10 14:46

〔記者黃建華／高雄報導〕前警總上尉情報官崔沂生14年前赴中國經商遭吸收當共諜，涉嫌引介昔日警總同袍、退役中校李慶賢幫對岸國安單位一起發展組織，並交付退役前經手的海巡署機密文件給對岸，李又遊說海巡同袍、退役上校葉瑞璋加入，高雄地院一審痛批，3人罔顧國家長期栽培，從事背叛國家之舉止，依違反國安法，判崔2年半、李3年半、葉1年徒刑，全案可上訴。

據了解，涉及共諜案的被告3人，除了崔沂生（60歲，警總幹訓班21期畢業），服役7年退伍沒退休俸外，李慶賢（國防部電訊人員訓練班畢業、中校退役），月退俸每月5萬多元，現於養雞場工作，葉瑞璋（警總幹訓班24期畢業、上校退役），無業，月退俸7萬多元。

判決指出，崔沂生2004年間前往中國經商，認識隸屬山東省濟南市行政、軍事、黨務機構之綽號「老大」的張姓國安官員，對方允諾幫他在當地經商，要他引介台灣軍黨政人士吸收為中共工作或蒐集情報，2007年崔安排前警總同事、軍管區司令部情報處退伍中校李慶賢會面，兩人以署名「安迪（李慶賢英文名）」傳真信件輸誠，表明加入組織。

李2007年5月返台後，將退伍前承辦業務持有的「海巡署85年7月5日北部、中部、南部、東部等4地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表相片檔」、「海巡署北部地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」等透過崔交給「老大」，獲人民幣1萬5000元（約新台幣7萬）報酬，分4千元人民幣給崔。

2008年李又在崔上海住處的辦公室內，將「海岸巡防機關情報蒐集項目」、「東部地區巡防局蒐報作為」等文件拍照傳給「老大」，獲人民幣2萬元。

李慶賢也負責拉攏更多人來發展組織，2012至2013年間曾帶某退役同袍赴上海旅遊、安排與國安官員會面，但被斷然拒絕，每次李仍可獲新台幣2萬到5萬元不等酬勞；後來李又向退役海巡署上校後勤官葉瑞璋索取「海巡署每月開會報告資料」等資料時成功吸收，葉陸續提供海巡署內部工程計畫等資料。

崔、李、葉審理時雖辯稱，提供的為非機密，李慶賢還說，「皆是過時資料且動過手腳。」但合議庭認為，兵力駐地部署等資料雖非機密，中國並未放棄武力犯台，不宜任由中國或其軍政或黨務等機構取得；另外部分資料屬「國家機密」、「機密」等級，都是公務上應秘密之文書。

崔涉犯發展組織3罪被判2年半，沒收犯罪所得人民幣1萬2千元；李犯交付關於公務上應秘密之文書2罪及發展組織2罪，判3年半，沒收所得人民幣3萬6千元及美金1萬元；葉犯交付關於公務上應秘密之文書罪判1年，沒收所得新台幣5萬元。