身背10多件毒品案刑期達98年 學甲通緝犯落網擔心關到死

2018-04-09 20:34

〔記者楊金城／台南報導〕陳姓男子因涉嫌販毒、吸毒，被法院判刑總刑期達98年11個月，陳男在清明連假時被學甲警分局逮捕，連自己都嚇一跳，竟不知被判刑這麼久，擔心這下不知關到「民國幾年」。

41歲的陳嫌（台南人）因涉及毒品危害防制條例，遭法院通緝2年多，他四處躲藏，行事小心翼翼，以擺賣香腸攤為生，原本以為可躲過法律制裁，但沒料到遇到認識他的人而被學甲警方盯上。

學甲警方為免打草驚蛇，在清明連假最後一天，警方還佯裝成遊客買票進入風景區，將正在擺攤做生意的陳嫌逮捕到案，陳嫌面對學甲警分局偵查隊幹員站在他的面前，淡定的說「你們終於來了」，束手就擒。

但陳嫌被帶回分局後，警方一查查捕要犯報表後，才發現陳嫌不只背2、3案，原來涉及10多件販毒、吸毒案，一審、二審刑期加一加，竟然徒刑總合98年11個月，不只警方嚇一跳，以為是眼花，陳嫌原本一副「要關就關」的模樣，也在知道自己的刑期後，驚嚇的哭說：「這下要關到死了。」警方怕陳男想不開，翌日趕緊將人帶回法院歸案。

雖然陳嫌涉及10多件販毒、吸毒案，原應是「一罪一罰」，不過，司法判決實務上，不會真的判他總和近百年刑期。

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