女病患遲到過號不想等 竟擅闖診間甩護理師巴掌

2018-04-09 17:50

〔記者黃捷／台北報導〕王姓女子去年5月到台北榮總看診，她遲到過號，卻又不想等待，與潘姓護理師起爭執，王女不僅闖入診間內翻動資料，還呼了潘女一巴掌。王女挨告後否認犯罪，也未與潘女和解，士林地院認定她犯後態度不佳，依違反醫療法判刑3月，易科罰金9萬，可上訴。

王女開庭辯稱，她當天遲到過號，潘女告訴她要再等候3位病患看診完畢，但她在候診大廳等了很久，又因心律不整症狀發作，身體很不舒服，才會趁潘女打開診間門時，再次上前詢問看診順序。

王女說，潘女當時瞪著她怒斥：「妳不要用這麼大聲的口氣對我講話！」她不滿潘女以這種態度對待病患，才會自行進入診間請醫師開立心電圖檢查單，同時拿回健保卡。

她說，她打算投訴潘女態度不佳，遂伸手撥開潘女的識別證，未料潘女伸手拍打她的手臂，她嚇了一跳，才會下意識朝潘女臉上拍過去，她是正當防衛，並無妨害潘女執行醫療業務的犯意。

不過，同一診間的醫師當庭打臉，證稱王女擅自進入診間後，就伸手要拉潘女衣領上的證件，潘女以手阻擋並警告王女放手，然後就聽到潘女說被打，要叫保全前來協助報警。

士林地院認為，王女擅自進入診間翻東西、拉扯、甩巴掌的動作，足以構成「強暴」行為，且已經影響診間的運作，但她犯後未能正視過錯，也未與潘女和解，犯後態度不佳，遂依違反醫療法判刑3月，易科罰金9萬，可上訴。