中和縱火奪9命 死者家屬哽咽：盼法院判死刑

50歲緬甸華僑李國輝去年11月在中和縱火釀9死，新北地院今首次開庭，死者家屬哽咽要求判死刑。（資料照）

2018-04-09 17:38

〔記者王定傳／新北報導〕50歲緬甸華僑李國輝，去年11月在新北市中和興南路二段的出租公寓縱火釀9死，新北地院今首次開庭，黃姓死者的妹妹出庭時哽咽說，母親本來身體就不好、因病住院，聽到哥哥無辜喪命，病況急轉直下，因此過世，而李嫌有多次縱火前科，希望法院從重量刑，判李嫌死刑。

新北法院今進行準備程序庭，李國輝出庭時大多由公設辯護人代答，他坦承犯行，對於檢方起訴事實等均不爭執，公設辯護人則替他主張，李國輝一再強調受到幻聽犯案，但台大醫院鑑定他犯案時沒有受到此影響，希望合議庭能評估是否送亞東醫院再次鑑定。

檢方則認為，偵查時檢方已將李國輝送台大醫院鑑定，無再次鑑定必要，並希望合議庭能勘驗李男犯案時畫面；審判長則諭知，是否再次鑑定、勘驗，均需合議庭評議後再決定。

庭訊尾聲，黃姓死者的妹妹哽咽說，母親本來身體就不好，聽到哥哥無辜喪命，病況急轉直下，因此過世，而李嫌有多次縱火前科，希望法院從重量刑，判李嫌死刑。

另名張姓被害者家屬則說，如果每個人放火後都說自己有精神疾病，借此脫罪，對無辜枉死的被害者來說實在太不公平，希望法院能判李國輝死刑！