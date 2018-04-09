半百女初當車手太緊張頻看手機 警站身後都不知

2018-04-09 15:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局中壢派出所員警，8日凌晨前往中壢區中央西路一家銀行巡簽巡邏箱時，直擊54歲林姓女子在提款機前領錢，林女頻頻看著手機持續換卡片領錢，員警直覺有異只是默默觀察，不打草驚蛇，見時機成熟再上前盤查，未料，心虛的林女見警嚇得連剛領過的提款卡密碼都忘記，詐騙車手身分一下子就露餡，坦承正幫人提領贓款賺外快，被帶回派出所偵訊後依詐欺罪嫌送辦。

對於林女已年過半百，仍然自願擔任詐欺車手賺外快，與一般涉世未深的青少年車手有所不同，承辦員警首開眼界也不禁搖頭。

中壢所員警8日凌晨巡邏經過這家銀行時，發現林女穿著紅色帽T、戴口罩，決定站在林女背後觀察，發現她不斷看受手機並持續換卡片領錢，研判她是詐騙集團車手。待林女領換了3張卡片後，員警就進到提款間內查緝，林女見到警員，馬上露出緊張神情，連剛領完的密碼都嚇到忘得一乾二淨，警方隨後就在她身上起出贓款5萬5000元、金融卡6張。

林女到案後供稱，3月18日在新屋交流道附近朋友的飯局內，有1位自稱是「姊姊」的女子與其交談，稱有一個幫忙領錢的機會可以賺外快，無業的她因一時起貪念而答應，並分別在中壢火車站的地下人行道、中壢區中央東路由1名陌生男子交付共6張卡片進行領款；但因第一次操作不是很上手，她把密碼存在手機裡不時察看，利用凌晨時間提款，沒想到還是被警查獲，直呼「歹路不可行」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆