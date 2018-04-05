懷疑被仇家跟蹤 情侶衝警局求援忘記車上有毒GG

2018-04-05 16:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕自投羅網？高市蔡姓男子因女友近日與人糾紛，今天清晨他開車載女友經中山一路，懷疑被人跟蹤，索性開進新興分局前求助警方，不料，警方反聞到車內有濃濃K煙味，意外查獲攜毒1.91公克。

蔡男（24歲）於今天清晨3點多，駕駛黑色自小客沿著新興區中山一路北往南，突然直接開進新興分局中山所前報案，蔡男和女友向警方抱怨，疑似遭人自後跟車，蔡男表示可能是女友與人糾紛，遭對方尾隨跟蹤，2人決定就近向警方求助，不過，2人竟忘了車內藏有毒品，而且車內有股異味。

中山所員警受理備案，卻意外聞到車內散發濃濃K味，蔡男同意警方搜索，最後在駕駛座下被查獲K他命0.41公克，以及毒品咖啡1包，毛重1.5克。蔡男見被警方搜出毒品，十分驚訝，2人未料會遭查獲毒品，警方訊後依毒品危害防制條例送辦。

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