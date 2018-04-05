志工辛苦錢沿路飛 婦人撿拾送警大感恩

羅明義（左）對警員陳傑彥（左二）大力協助及任婉菁的拾金不昧，大聲說讚。（記者張勳騰攝）

2018-04-05 12:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕在慈濟擔任志工的羅明義，昨天騎機車路經省道台13線苗栗縣頭屋鄉路段時，口袋內的40500元突然飛出散落一地，當時住當地的婦人任婉菁剛好騎機車路經，下車撿拾後送警處理，警方調閱路口監視器才找到失主，羅男今天當面向任女表達感謝，強調這是他的辛苦錢，能找回來真的是很感恩。

警方調查，63歲的羅明義昨天中午12點47分騎機車行經台13線頭屋鄉路段時，右側褲袋的現金，突然飛出散落路面，當時他並未察覺。

因位處省道車來車往，並未有人注意到，住在頭屋鄉37歲的任婉菁，當時騎摩托車載兩個女兒去買麵包及飲料，發現路面上有一疊錢，但不知真假，於是下車察查，發現是千元鈔而立即撿拾，有兩位民眾以為是她掉的錢，也協助撿拾，經清點40500元，任女隨即委託店家送交苗栗警分局頭屋分駐所處理。

警員陳傑彥隨即調閱店家的監視器，無法辨識車號，後來調閱苗栗縣警局建置的路口監視器「以車追人」，花了5個小時，才查出失主身分，通知他今天到分駐所認領。從事科技業任婉菁也到分駐所製作相關資料。

羅明義一見到任婉菁，當面感謝她拾金不昧，直說真的是太感恩了。任婉菁則說：「能替他找到錢，也很高興」。

羅明義說，昨天他到頭屋鄉普光寺拜拜，騎車返回苗栗市時，突然發現褲子拉鍊打開，一摸口袋的錢全不見，他循沿路尋找未果，心情很沮喪。

羅明義指出，他原本從事汽車噴漆業，100年時因跌倒受傷，行動不便，就到慈濟志工，後來經介紹替紅十字會協助送獨居老人便當，一天240元，假日則到一處露營區打工，這筆錢是他省吃儉用的辛苦錢，因目前送餐的機車是妹妹的，準備用來買機車，如今失而復得，真的很高興。

羅明義（左）當面清點遺失的現金。（記者張勳騰攝）

羅明義（右）當面向拾金不昧的任婉菁致謝。（記者張勳騰攝）

羅明義遺失的現金，四萬零五百元，全失而復得。（記者張勳騰攝）

羅男騎機車口袋內現金飛出，散落路面。（記者張勳騰翻攝）