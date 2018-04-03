男大生與好友環島 最後一天自摔命喪砂石車輪下

何姓男子與好友騎機車環島，行經蘇花公路時疑似超車不慎，被後方砂石車輾過，當場死亡。（記者張議晨翻攝）

2018-04-03 17:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台九線蘇花公路139.4公里武塔路段，今上午11點40分傳出一起死亡車禍，何姓及陳姓2名大學好友，分乘2輛機車環島，行經該路段時，何男疑因超車不慎自摔，遭後方砂石車左後輪輾過，當場死亡。

21歲何男與就讀同校的陳姓友人相約騎機車環島，兩人4月1日從新竹出發，逆時針繞台灣一圈，今環島行程進入第3天，2人從花蓮啟程，準備回到何男的宜蘭老家。

兩人上午11時40許行經蘇花公路139.4公里武塔路段時，為了要超越前方砂石車，違規跨越雙黃線超車。

不料，何男機車才剛超車一半，行經砂石車左側時，機車突然不穩，往右側自摔，當場被白男駕駛的砂石車左後輪輾過，何男頭顱破裂慘死，傷重不治，事故現場滿是血跡。

何男家屬聞訊後，從宜蘭趕赴現場，見到兒子遺體，悲痛欲絕；相約環島的陳姓好友，因痛失好友，難過得低聲啜泣，面對意外不發一語；何男父親到場後，強忍悲痛、淚水不斷安慰陳男「事情都發生了，這不是你的錯」。

至於白姓砂石車司機則一臉茫然，不清楚為何機車會從左側超車，警方事後也對白姓駕駛進行酒測，酒測值為零，訊問後，依業務過失致死將白男移送法辦。