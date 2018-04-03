證據不合法組頭無罪定讞 總長提非常上訴月底開庭

檢察總長顏大和。（資料照）

2018-04-03 11:13

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣陳姓、洪姓男子3年前被控經營六合彩賭博，利用中華電信「HIBOX」透過電子郵件收取賭客的傳真簽單，但法院認為檢警以「調取票」向電信業者調取的簽單屬「通訊內容」，違反通訊保障監察法規定要有法官簽發的「監察書」才能取得通訊內容，認定證據不合法，判無罪定讞；檢察總長顏大和認為，如此判決將衝擊檢警辦案，提起非常上訴，希望做成統一解釋，最高法院定本月30日開庭審理。

陳、洪2男2015年8月經營地下六合彩簽賭站，供賭客下注賭博，為逃追緝，不以傳統在固定處所接收賭客傳真下單的手法，而是改利用「HIBOX」以電子郵件信箱接受虛擬傳真簽單；因賭博罪是輕罪，無從聲請通信監察書，檢警於是以「調取票」向中華電信調閱賭客的傳真簽單內容。

由於通保法規定最重本刑3年以下輕罪，例如賭博等罪，不能向法院聲請通信監察，實務上檢方都以「調取票」向電信業者調取已讀取的電子郵件、LINE、傳真資料內容。

但台中高分院認為，調取票只能調取通聯紀錄、使用者資料，而包括「過去已結束」的簡訊、LINE對話，和「現時與未來」的通話現譯，都屬通訊監察的實質內容，應要有通訊監察書才能調閱，認定檢警調取的通信內容（下注簽單）沒證據力，不得作為證據，且陳、洪否認犯行，也沒其他證據證明犯罪，判2人無罪。據指出，台中高分院有4件類似案例，只有1件是因被告認罪而判有罪，另3件都判無罪。

檢察總長認為本案究竟「過去已結束的通訊」是否屬通訊監察範圍，有重大法律爭議，嚴重影響檢警日後的偵查作為，因此提起非常上訴，最高法院合議庭認為有必要開庭釐清，定月底公開審理，邀請3位分別留學德、美、日的法學教授黃朝義、李榮耕、王士帆擔任鑑定人，提供法律意見。

最高法院要釐清的爭點包括：通保法規範的「通訊監察內容」是否包括過去已結束的通訊，或僅限於現時與未來發生的通訊？已讀的電子郵件、LINE訊息內容，是否應有法院核發的監察書才可調取？或是應由檢方以搜索扣押方式取得，甚至命令電信公司提出或交付？（13:24更新）