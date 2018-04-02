三重惡火2死5傷 疑77歲婦人久病開瓦斯自殺釀氣爆

新北市三重區大同北路220巷內一處民宅2樓，今日凌晨4點多發生氣爆火警，現場有8戶房舍受到影響。（記者王藝菘攝）

2018-04-02 10:01

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區大同北路220巷內一處民宅，今日清晨4時許驚傳瓦斯氣爆，警消獲報趕抵現場搶救，消防人員在疑似發生氣爆的2樓發現71歲張姓婦人，但已經燒成焦屍，而住在3樓的77歲劉姓婦人則是被掉下的水泥塊砸中頭部，傷重不治，另有5名住戶受到輕傷。

警消初步調查，2樓住家疑似為氣爆第一現場，廚房一片焦黑，現場還留有一只仍在洩氣的瓦斯桶，而張婦就陳屍在瓦斯桶旁，警消不排除是開瓦斯自殺才會引發強大氣爆，但火調人員已進入屋內調查，詳細原因待查。

據家屬透露，張婦多年前罹患子宮頸癌，近期病況惡化，頻繁進出醫院，曾多次透露輕生念頭，昨日出院後家人擔心她想不開，都陪伴在其左右，沒想到清晨就發生悲劇，詳細自殺原因仍待檢警相驗後釐清。

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發生氣爆的住家（左），住家外牆已整個被炸飛。（記者曾健銘攝）

鑑識人員在現場採證。（記者曾健銘攝）

新北市三重區大同北路220巷內一處民宅2樓，今日凌晨4點多發生氣爆火警，現場有8戶房舍受到影響。（記者王藝菘攝）