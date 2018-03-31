狠吸韓團投資人1.3億元 業務員抗押被駁回

2018-03-31 20:27

〔記者吳政峰／台北報導〕亞倫國際娛樂有限公司搭上韓團風潮，對外放消息稱可安排「TWICE」、「少女時代」等團員的見面會，獲利頗豐，藉此向上百名投資者吸金1.3億元，但新北地檢署介入偵辦後發現，負責人莊力霍並沒把錢拿來安排見面會，事後還滯留海外未歸，涉犯刑法的詐欺罪以及銀行法的非法吸金罪，日前先收網逮獲丁姓講師等4人，訊後分以5到100萬元不等交保，胡姓業務員則被新北地院裁定羈押禁見，胡男不服提出抗告，31日被高等法院駁回。

檢調調查，2015年11月起至2017年8月間，亞倫國際對外舉辦小額信貸招募會，稱如投資韓星演唱會、見面會和黃金，最高可獲得60％年息，拉下線還可獲得3到8%佣金，投資報酬率遠高於銀行利率，吸引上百名民眾貸款砸錢投資。

受害者少則投資5萬，多則高達上千萬元，共約1.3億元，檢調接獲檢舉追查金流，才發現莊男帳戶裡的錢全部用於個人花費，並未安排演唱會、見面會或黃金，吸金手法宛如「龐氏騙局」。

莊男去年9月出國即未歸，滯留海外，檢方另行追緝；檢方訊後諭知丁姓講師以100萬元交保，羅姓及蔡姓業務、沈姓會計等3人，各5萬元交保；胡姓業務員則被羈押禁見。

胡男不滿，主張自己也是被害人，與負責人莊力霍之間無犯意聯絡及行為分擔，質疑為何其他被告可交保，自己卻要被羈押，因而抗告要求也以30萬元交保。

高院認為，胡男的犯罪事實成立與否與羈押必要性無關，且本案其他被告是否准予具保與胡男應否羈押，要屬二事，無從比附援引，31日駁回抗告。