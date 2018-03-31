台鐵自強號疑撞上路人 鳳山=高雄恢復正常行車

2018-03-31 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵一列由台東開往高雄新左營站的304次DMU自強號列車，在今天上午10點32分，於鳳山=高雄間西正線疑撞上一名路人，警方與消防人員前往救援，台鐵一度以東正線單線行車，上午11點9分恢復正常行車。

台鐵304次撞擊路人後，東正線僅供單線行駛37分鐘，上午11點9分恢復正常行車，有4列次約750名旅客延誤時程。

高醫表示，火車撞到的傷者到院前沒有呼吸心跳，至急診室急救，至11點40分急救無效宣布死亡。（12：20更新）