等紅燈突變「喪屍」自摔 南警查獲毒煙彈

台南郭男吸「喪屍煙彈」騎車自摔，警方查獲毒駕依法偵辦。（民眾提供）

2024/10/26 19:43

〔記者王捷／台南報導〕郭姓男子疑似邊騎車邊吸「喪屍煙彈」，在等紅燈時突然全身顫抖倒地，台南警方隨即上前盤查，發現其攜帶的電子煙含有三級毒品依托咪酯，立即將郭男帶回偵辦。

南警四分局育平派出所警員24日晚間巡邏時，在安平區健康路3段與國平路口，發現26歲郭姓男子疑似因吸食「喪屍煙彈」當街自摔，郭男當時神情恍惚，全身顫抖，警方隨即上前盤查，並發現其攜帶的電子煙含有三級毒品依托咪酯，將郭男帶回偵辦。

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警方指出，當時警員以協助救護的角度，結果在他腰間摸到電子煙棒與含有依托咪酯的煙彈，並以快速試劑檢測，確認煙彈呈三級毒品陽性反應。此外，郭男的尿液檢驗也呈現苯二氮類毒品反應，顯示其涉嫌吸食多種違禁毒品。郭男於警詢過程中坦承施用毒品，但對電子煙內容物來源語帶保留，警方已依法將其移送台南地檢署偵辦。

四分局長曹儒林強調，依托咪酯會導致肌肉顫抖、精神混亂，使用者狀似「喪屍」，因此被稱為「喪屍煙彈」，這類毒品易引發公共危險。電子煙本身亦屬於菸害防制法規範之禁用產品，施用者除涉及毒品危害防制條例外，還將被衛生主管機關處以2000元至1萬元罰鍰，警方呼籲民眾遠離毒品，保持警惕並積極舉報可疑毒品交易行為，攜手維護社會安全。

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