為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    延宕25年還沒重建 921受災戶怒告盧秀燕瀆職

    「新坪生活公園社區重建促進會」成員今天到台中地檢署，控告台中市長盧秀燕瀆職與圖利罪。 （記者張瑞楨攝）

    「新坪生活公園社區重建促進會」成員今天到台中地檢署，控告台中市長盧秀燕瀆職與圖利罪。 （記者張瑞楨攝）

    2024/10/26 19:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區新坪公園社區於921大地震倒塌，至今25年尚未重建，近20位受害戶認為台中市長盧秀燕對他們虛以委蛇，市府沒撤銷建商實施者（都更重建）資格，今天（26日）高喊「市府瀆職，盧秀燕出來講」，並到地檢署控告盧秀燕瀆職與圖利罪；都市發展局回應說，建商自辦都更延宕，不排除撤銷實施者資格。

    由受災戶組成的「新坪生活公園社區重建促進會」約20人，在代表人陳惠澤等人帶領下到中檢提告，他們強調，該社區於921大地震全毀，當時有344戶，至今原址仍荒蕪一片，許多受災戶無力償還陳年房貸，原建商也於地震後下市，受災戶至今都還在繳地價稅，且是按稅率較高的一般土地課稅，而非稅率比較低的自用住宅來課徵，災民繳的很心酸。

    他們質疑盧秀燕於2019年與去年11月，面對受災戶陳情承諾會處理，之後卻石沉大海，接手的建商提出都市更新事業計畫案，又因諸多缺失未改善被駁回，導致重建一再延宕，盧秀燕放任台中市府都發局未依法行政，沒有撤銷建商的實施者資格，有觸犯圖利等罪名之嫌。

    都發局回應說，太平區新坪生活公園社區因921震災後被判定全倒，委託新的建設公司（建商）擔任實施者，自行辦理都市更新，但建商推動都市更新事業時程延宕、權利變換不合規等情形，被市府駁回權變計畫申請，並於今年10月21日函請建商提出說明，如有業務廢弛情形，將依都市更新條例第76條規定限期改善，不排除撤銷其實施者資格。

    都發局強調，此案皆依相關法令規定辦理，維護土地所有權人等相關權利人權益，並無瀆職或圖利疑慮，市府將全力協助此案能都市更新，並優先採行協調機制，請實施者（建商）盡速整合住戶意見，重新提審權利變換計畫，以維住戶權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播