延宕25年還沒重建 921受災戶怒告盧秀燕瀆職

「新坪生活公園社區重建促進會」成員今天到台中地檢署，控告台中市長盧秀燕瀆職與圖利罪。 （記者張瑞楨攝）

2024/10/26 19:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市太平區新坪公園社區於921大地震倒塌，至今25年尚未重建，近20位受害戶認為台中市長盧秀燕對他們虛以委蛇，市府沒撤銷建商實施者（都更重建）資格，今天（26日）高喊「市府瀆職，盧秀燕出來講」，並到地檢署控告盧秀燕瀆職與圖利罪；都市發展局回應說，建商自辦都更延宕，不排除撤銷實施者資格。

由受災戶組成的「新坪生活公園社區重建促進會」約20人，在代表人陳惠澤等人帶領下到中檢提告，他們強調，該社區於921大地震全毀，當時有344戶，至今原址仍荒蕪一片，許多受災戶無力償還陳年房貸，原建商也於地震後下市，受災戶至今都還在繳地價稅，且是按稅率較高的一般土地課稅，而非稅率比較低的自用住宅來課徵，災民繳的很心酸。

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他們質疑盧秀燕於2019年與去年11月，面對受災戶陳情承諾會處理，之後卻石沉大海，接手的建商提出都市更新事業計畫案，又因諸多缺失未改善被駁回，導致重建一再延宕，盧秀燕放任台中市府都發局未依法行政，沒有撤銷建商的實施者資格，有觸犯圖利等罪名之嫌。

都發局回應說，太平區新坪生活公園社區因921震災後被判定全倒，委託新的建設公司（建商）擔任實施者，自行辦理都市更新，但建商推動都市更新事業時程延宕、權利變換不合規等情形，被市府駁回權變計畫申請，並於今年10月21日函請建商提出說明，如有業務廢弛情形，將依都市更新條例第76條規定限期改善，不排除撤銷其實施者資格。

都發局強調，此案皆依相關法令規定辦理，維護土地所有權人等相關權利人權益，並無瀆職或圖利疑慮，市府將全力協助此案能都市更新，並優先採行協調機制，請實施者（建商）盡速整合住戶意見，重新提審權利變換計畫，以維住戶權益。

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