高雄7旬老翁公車上猝死 司機終站交班才發現

林姓老翁最後上車的身影。（記者蔡清華翻攝）

2018-03-29 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名78歲林姓老翁昨（28）日搭乘公車，不幸猝死在車上，司機開到總站時回頭察看沒發現還有乘客，交班給下一位司機後，才在發車前的檢查中發現趴坐在車位上的老翁，此時老翁已沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治，猝死原因仍待檢警相驗確認。

警方調查表示，林姓老翁於三民區博愛一路搭上南台灣客運28路公車，老翁上車後便未有動作。1個多小時後，公車開到楠梓總站，蔡姓司機準備將公車交接給下一位司機，蔡姓司機說當時有回頭察看，還喊了「有沒有人沒下車」，但沒有人回應。

甄姓司機在公車總站準備發車前，再次巡視車內狀況時，才發現林姓老翁趴倒在車上右側第三排的位置，司機趕緊報警，老翁送醫急救後仍回天乏術。警方調查表示，當時老翁距離司機不到3公尺，但他戴著帽子及口罩，頭又低著，可能被椅背擋住而未被司機發現。

據《蘋果日報》報導，南台灣客運表示，當時老翁趴倒在座位上，因此司機在駕駛座上回頭未能發現還有乘客，日後公司會要求司機在終點站交接時，應確實走到座位旁巡視。

與林姓老翁同住的弟弟表示，哥哥有高血壓病史，之間脊椎也曾開刀，對於哥哥在公車上猝死家屬不會追究相關責任，至於猝死原因尚待相驗釐清。