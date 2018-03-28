牛奶粉混充鮮羊乳出售 南市羊乳地下工廠被法辦

台南檢調衛專案人員查扣小叮噹鮮羊乳地下工廠內已裝瓶的疑似冒牌羊乳。（記者王俊忠翻攝）

2018-03-28 17:43

〔記者王俊忠、邱灝唐／台南報導〕台南地檢署於27日凌晨會同南市調查處、衛生局人員搜索南市安南區公學路1處地下羊乳工廠，羊乳工廠陳姓負責人夫婦長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒羊乳，或混充攙入羊乳，製成「小叮噹鮮羊乳」配送台南地區消費者食用，專案小組查扣冒牌羊乳1700餘瓶與牛奶粉原料400餘公斤等物證。

檢察官複訊後諭知陳姓負責人夫妻各均5萬元交保；工廠兩名員工則獲請回。

南市衛生局日前接獲民眾投訴指「小叮噹鮮羊乳」包裝無任何成分或保存期限標示，且非無菌充填，衛生局報請台南地檢署檢察官王宇承指揮南市調查處深入追查，發現羊乳工廠陳姓負責人未依法辦理商業、公司或工廠登記，即在自己住宅製造、調配羊乳，辦案人員取得小叮噹鮮羊乳檢體送請衛福部食藥署檢驗，竟在羊乳中驗出含有牛奶成分，報請檢察官指揮偵辦。

檢調衛人員掌握業者出貨時間，27日凌晨發動搜索、在陳姓夫婦作業庫房搜出近20袋全脂、脫脂牛奶粉及奶精，並查獲衛生堪虞的生產器具。

陳姓夫婦坦承有向南市山上區某牧場購買羊乳，但為節省成本並降低羊騷味，才在羊乳中添加牛奶粉或奶精冒充是純鮮羊乳賣給消費者。辦案人員逐一清點羊乳產品及各項添加物數量，並依法查扣電動攪拌器、洗瓶機、蒸爐、充填機等多項生產器具；衛生局人員也在現場查核、抽樣檢驗，封存各類羊乳產品，並命業者暫停出貨。

陳姓夫婦表示，從84年底開始經營小叮噹鮮羊乳之初，即從市面購得全脂、脫脂牛奶粉及奶精，以1成5的比例添加在各類羊乳品中。後經南市調查處調查官抽絲剝繭、提示現場查扣的配方表追問，陳姓夫婦才承認雞蛋卵磷脂、麥芽、巧克力、果汁、草莓等不同口味的鮮羊乳絲毫不含羊乳，全是以全脂牛奶粉與奶精調製，之後再加入香料等食品添加物調味。

陳姓負責人坦承是用「保證百分之百純正鮮乳、自營牧場、自產自銷」等廣告文宣對外行銷，以一瓶羊乳25元至26元不等價格賣給不知情消費者，長期以來食用的民眾已難估算。

辦案人員還在這家羊乳地下工廠冷藏庫上發現貼有勸善標語，看起來相當諷刺。

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南市調查處人員查扣小叮噹鮮羊乳地下工廠內的牛奶粉與奶精等涉混充羊乳的物證。（記者王俊忠翻攝）