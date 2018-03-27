人財兩失？檳榔西施外遇人夫生子 控性侵不成反被告通姦

2018-03-27 14:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蘇姓檳榔西施在2015年間，與黃姓人夫上床，懷孕後向黃男索取每月4萬8000元的生活費未果，黃男甚至避不見面，蘇女氣得控告黃男性侵害，不料，檢方卻認為蘇女與黃男兩度到汽車旅館，第二次還是蘇女用自己名字登記入宿，事後還收黃男的生日蛋糕，有違被性侵害後的正常反應，裁定黃男不起訴，反將蘇女依妨害家庭之相姦罪起訴，台中高分院判處徒刑3月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

判決書指出，已離婚的蘇女，在2015年8、9月與已婚的黃男兩度到汽車旅館，10月發現懷孕後，黃男答覆「想了一個晚上，還是決定妳把他生下來，我來負責」，蘇女回傳「嗯，一個月48000」，不料，黃男卻搞失聯，任憑蘇女傳簡訊辱罵「專門做一些畜生事，以為女生好欺負嗎？」、「你再不出面處理試看看，你也是有家人」，黃男就是避不見面，蘇女遂打電話給前夫，哭訴「慘了，我懷孕了」，她宣稱自己酒醉被「大叔」性侵害，前夫建議她報警。

檢方偵查時，黃男坦承發生性關係，但辯稱是你情我願，蘇女則指控，自稱是黑道的黃男，趁她酒醉性侵害，還到檳榔攤糾纏她，逼她再度發生性關係，台中地檢署卻認為，蘇女與黃男兩度到汽車旅館，第二次入宿，是由蘇女登記自己的名字，10月初蘇女生日，還收黃男的蛋糕，另外，蘇女在第二次到汽車旅館後約1個月才報警，這些都有違被性侵後的正常反應，據此裁定黃男不起訴。

黃男元配則對蘇女提出妨害家庭罪告訴，檢方起訴蘇女，不過，台中地院一審認為，黃男的供詞有瑕疵，黃男性侵害不起訴的證據與理由，不能用來證明蘇女與黃男通姦，據此判決無罪。

檢方不服上訴二審，台中高分院認為，基因比對證實黃男是胎兒的父親，蘇女發現自己懷孕，還向傳簡訊「嗯，一個月48000」簡訊給黃男，這些都可證明蘇女並非被黃男性侵害而懷孕，據此撤銷原判，依妨害家庭之相姦罪判處蘇女徒刑3月，可易科罰金。

另外，蘇女雖沒有與黃男的元配和解，但法官認為蘇女是短於思慮而觸法，應無再犯之虞，據此宣告緩刑2年，蘇女可上訴，檢方不能再上訴。