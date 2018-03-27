法務部出版「犯罪狀況及其分析」 獲選「國際交流專用」書籍

2018-03-27 13:13

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部司法官學院編篡的「犯罪狀況及其分析」專書，內容包含我國近年來的犯罪統計與分析，豐富多元，堪稱犯罪防治寶典，最近又獲得國家圖書館選定為「國際交流專用」之政府優質出版品，並有網路版，民眾若想閱讀，可直接上網點閱，非常便利。

司法官學院專員曾裕君表示，「犯罪狀況及其分析」彙整政府處理犯罪案件之各項統計資料並附加文字說明，一直以來，不但是學術界從事刑事政策與犯罪研究的重要參考書，也是實務界得以觀察、瞭解國內整體犯罪問題，研擬犯罪防治相關對策之重要參考依據。

曾裕君指出，書共分八篇：第一篇以警政、衛福、調查、廉政等機關之統計資料，進行前 1 年以及近 10 年之犯罪趨勢分析；第二篇為犯罪之處理，包括偵查、審判、矯正、更生保護與國際及兩岸司法互助；第三篇為少年事件，包括少年兒童犯罪概況及少年事件之處理與機構處遇；第四篇為特殊犯罪者之趨勢與處遇，包括女性、高齡、毒品、再累犯及非本國籍等犯罪趨勢分析。

第五篇為犯罪被害保護與補償，包括犯罪被害保護、補償制度介紹與犯罪被害人保護服務及補償執行情形說明；第六篇為社會關注犯罪議題分析；第七篇為法務革新，旨在闡明包括檢察、矯正、司法保護、廉政與國際及兩岸司法之革新措施；第八篇為結論與政策建議，總括說明前 1 年整體犯罪狀況與研究中所觀察到的各項革新重點，並作出對應的政策及後續研究建

議。

曾裕君表示，「犯罪狀況及其分析」專書，除了印刷版外，為突破篇幅限制，也特別製作網路版，建置於司法官學院「犯罪防治研究資料庫」

網路平台，讓讀者可以透過網路讀取更豐富的分析內容，讓國內犯罪防治研究工作，能夠不斷的提昇、精進。