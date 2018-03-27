警匪駁火22槍擊斃1歹徒 起獲6槍300多發子彈

警方起出6把槍枝、305顆子彈。（記者黃良傑攝）

2018-03-27 06:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局保大特警今天清晨在三民區大順路、鼎山路口攔查1輛可疑轎車時，後座43歲男子陳祈安突然持槍朝向特警，警方立即採取口袋戰術，包抄將車逼至路旁，因附近是家樂福大賣場，警方不敢貿然開槍，喝令車上歹徒棄械，雙方一度僵持。

近10分鐘後，特警擔心歹徒會開槍反擊逃竄，攻堅駁火22槍壓制歹徒，車上3名歹徒陸續被逼下車，警方將其上銬，並在車上搜出2把衝鋒槍、4支手槍、戰衍背心等，起獲305顆子彈之中，有極具殺傷力的100顆達姆彈。

駁火過程中，持槍指向警方的嫌犯陳祈安（強盜毒品通緝），身中一槍急救不治，其他嫌犯供稱「要到南投山區戒毒」，全案由警方持續調查中。（07:46更新）

警方起出6把槍枝、1顆手榴彈。（記者黃良傑翻攝）

警方起出6把槍枝、305顆子彈。（記者黃良傑翻攝）

警方起出6把槍枝、1顆手榴彈。（記者黃良傑翻攝）

高市警匪駁火，嫌犯陳祈安中槍，救護人員現場施救。（民眾提供）

警方起出6把槍枝、305顆子彈。（記者黃良傑攝）

警方起出6把槍枝、305顆子彈。（記者黃良傑攝）

警方起出6把槍枝、305顆子彈。（記者黃良傑攝）

高市警起獲極具殺傷力的達姆彈。（記者黃良傑攝）