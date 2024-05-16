自稱「獨輪車高手」站著騎贓車闖紅燈 警回「厲害」奉上罰單手銬

男子站著騎機車闖紅燈，被警方查出機車是贓車，今被警方送辦。（玉里分局提供）

2024/05/16 13:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里一名男子昨天站著騎機車闖紅燈，頭上沒帶安全帽，宛如行動神主牌，誇張行徑馬上被警車尾隨攔下，男子開心自稱「他從小就是獨輪車高手」，想回味一下才站著騎機車，女警聽了回「哦！那麼厲害」？當男子得意忘形正要往下講，女警卻馬上查出機車是贓車，讓男子這下GG，直接上銬被帶回警局，今被依竊盜罪嫌送辦。

警員身上的密錄器對話紀錄令人聽了發笑，女警說「你闖紅燈沒戴安全帽喔」，罰單有2張！男子哭喪著臉「還沒賺到錢就要付錢了」、「都是因為剛找到工作心情好，想說很久沒有這樣玩，才會站著騎車」，男子接著自豪表示「我之前很會騎獨輪車，12歲就開始騎，所以技術很好」！女警敷衍回答「哦！那麼厲害」！沒想到下一秒就被女警透過警用系統查出，該機車是本月10日被通報失竊的機車，旋即被警方依照竊盜現行犯逮捕！

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玉里派出所長曾毓涵今受訪指出，玉里派出所警員曾薇珊、實訓員周聖堃昨實施巡邏勤務時，經過玉里鎮民國路與博愛路口時，見1名男子未配戴安全帽騎機車，還耍特技「站著騎」並違規闖紅燈，警車立刻跟上去攔停及詢問，已危害交通安全，男子還自稱「四周路口沒有其他人」才想要回味一下，男子尬聊本想轉移警方注意力，還是被查出所騎乘是贓車，警詢後依竊盜現行犯移送花蓮地方檢查署偵辦。

玉里警分局分局長黃靖堯表示，該竊嫌除依法移送偵辦外，還同時吃3張罰單，包括未配戴安全帽、闖紅燈、危險駕車來分別舉發，請民眾不可不慎。

男子站著騎機車闖紅燈，被警方查出機車是贓車，今被警方送辦。（玉里分局提供）

男子站著騎機車闖紅燈，被警方查出機車是贓車，今被警方送辦。（玉里分局提供）

男子站著騎機車闖紅燈，被警方查出機車是贓車，今被警方送辦。（玉里分局提供）

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